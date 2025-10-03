Festivalul CULMEA, ajuns la a treia ediție, revine la Cinema Modern din Brașov între 22 și 26 octombrie 2025. Se așteaptă o „Săptămână Verde” prin cinema, dedicată educației de mediu.

Festivalul CULMEA: Film și Educație de Mediu revine la Brașov între 22 și 26 octombrie, la Cinema Modern. Ediția din 2025 propune o „Săptămână Verde” cu filme pentru toate vârstele, discuții ghidate și ateliere creative.



Este singurul festival din România dedicat educației de mediu prin cinema pentru copii și tineri. Evenimentul își propune să transforme filmul într-un instrument de înțelegere și implicare în criza climatică.



Festivalul are și proiecții speciale în perioada 20–22 octombrie pentru comunități precum Casa Bună Sânpetru, EduBuzz Augustin sau studenții Universității Transilvania.



Copiii și adolescenții sunt încurajați să își pună întrebări despre natură, climă și viitor, prin filme animate, documentare sau scurtmetraje atent selectate. De la biodiversitate, la activism și obiceiuri sustenabile, fiecare temă e abordată pe înțelesul vârstei.



CULMEA face parte din rețeaua ECFA – European Children's Film Association – și rămâne un punct de întâlnire între educație, mediu și artă vizuală.



Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial, iar biletele sunt disponibile online.