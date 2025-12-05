Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a transformat municipiul Cluj-Napoca într-o scenă a curajului, la o primă ediție a „Galei Supereroilor”, organizată de Asociația Caiac SMile.

Copii și tineri cu dizabilități, sprijiniți de familii, profesori și terapeuți, au urcat miercuri, 3 decembrie, pe scenă pentru a fi recunoscuți ca modele de putere și perseverență. În sală au fost prezenți primarul Emil Boc, reprezentanți ai autorităților, sportivi de top și personalități publice, iar emoția a ținut locul oricărui decor.

„Dincolo de un diagnostic este speranță și viață”, a spus primarul Emil Boc, mulțumind echipei Caiac SMile pentru modul în care a transformat accesibilizarea într-un mod de viață la Cluj: „Bucuria pe care am văzut-o în caiac și pe schiuri nu poate fi exprimată în cuvinte, ci doar prin emoție”.

Ionuț Stancovici, fondatorul Caiac SMile, a vorbit despre sensul acestei Gale: „Mi-am dorit să le arătăm copiilor cu nevoi speciale că sunt văzuți, apreciați și ascultați. Să simtă că fac parte dintr-o comunitate”.

Prezentă la eveniment, campioana olimpică Ana Maria Brânză a rezumat poate cel mai bine spiritul serii: „Ionuț știe să facă magie și să aducă oamenii împreună. Aici, la Cluj, văd dovada vie că se poate”. Sportivi precum Cristina Pîrv și Ionuț Rada s-au alăturat aceluiași mesaj: copiii sărbătoriți nu sunt beneficiari, ci exemple — pentru noi toți.

Premianții galei au primit trofee, cape de „supererou” și câte o tabără gratuită pentru întreaga familie. Dar, dincolo de cadouri, cea mai puternică recompensă a fost recunoașterea publică a unui adevăr simplu: puterea nu stă în limite, ci în felul în care le transformăm.

Seara s-a încheiat cu un recital la chitară susținut de unul dintre laureați, Ionuț Bogdan, iar reprezentanții școlilor speciale au vorbit despre importanța acestei celebrări. „Astăzi am sărbătorit decența, respectul și viața”, a spus Vasilica Cismașu, directorul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Miron Ionescu” Cluj.