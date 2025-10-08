Industria hotelieră din România a crescut cu 19% în prima jumătate a lui 2025, potrivit Colliers, ocupând locul 3 în UE, după Grecia și Ungaria. Creșterea s-a bazat pe tarife mai mari, nu pe mai mulți turiști.

România se poziționează în topul celor mai dinamice piețe hoteliere din Uniunea Europeană, cu o creștere de 19% a cifrei de afaceri în prima jumătate a anului 2025, arată datele Eurostat, citate de Colliers. Doar Grecia (35%) și Ungaria (22%) au avut avansuri mai mari.

Această evoluție a fost determinată în principal de scumpirea serviciilor de cazare, care s-au aliniat la prețurile din piețe consacrate din Europa Centrală și de Est, precum Polonia și Cehia.

Deși numărul total al nopților petrecute în hoteluri a crescut cu mai puțin de 4%, venitul pe cameră în București a urcat la 78 de euro, apropiindu-se de nivelurile din Praga și Varșovia.

Gradul de ocupare a urcat cu 4 puncte procentuale, până la 65%, în linie cu media regională, în timp ce în vestul Europei creșterile au fost modeste sau chiar negative, din cauza lipsei evenimentelor majore din 2025.

Ponderea turiștilor străini rămâne scăzută: doar 22% dintre înnoptările din România le-au aparținut vizitatorilor internaționali – al doilea cel mai mic procent din UE. Prin comparație, Polonia a avut 7,2 milioane de înnoptări ale străinilor, Ungaria – 6,1 milioane, iar România – doar 2,2 milioane.

Pentru a susține creșterea și a reduce dependența de piața internă, România se pregătește de cel puțin 15 noi deschideri hoteliere până în 2027.

Analiștii avertizează însă că acest avans economic nu este sustenabil pe termen lung fără atragerea unui număr mai mare de turiști străini, inovație în servicii și o strategie clară de promovare a destinației România.