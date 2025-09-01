Cu ocazia Zilei Limbii Române, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) atrage atenția că, în cel mult 30 de ani, un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba română.

Daniel Țecu, președintele FADERE, atrage atenția asupra unei situații deosebit de îngrijorătoare:

Prima generație de români din diaspora, sosiți în jurul anilor 2000, vorbește limba română, dar uneori cu greșeli.

A doua generație, copiii lor, vorbește limba română greșit, amestecând-o cu limba țării de adopție.

Problema fundamentală este a treia generație, care, într-un procent covârșitor, nu mai vorbește deloc limba română.

„Fac o estimare prudentă că, în maxim 30 de ani, mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română,” a declarat Daniel Țecu.

„Ne uităm adesea doar la Guvern și la instituțiile statului, cum ar fi Lectoratele de limbă română și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), pentru a face un efort. Dar efortul lor, oricât de lăudabil, este doar o picătură într-un ocean. Fără implicarea activă a familiilor, nu vom reuși să conservăm limba”, a continuat el.

Pentru a contracara acest fenomen, FADERE a creat un manual de limba română, adaptat nevoilor specifice ale copiilor din diaspora, cu vârste între 1 și 13 ani. Scopul este ca acest manual să ajungă la fiecare familie de români din străinătate, pentru a deveni un instrument esențial în procesul de predare a limbii române acasă.

Părinții nu trebuie să-și facă griji că micuții lor nu vor învăța limba țării de adopție. Ei o vor asimila natural, la școală și în mediul social. În schimb, părinții au responsabilitatea vitală de a le transmite și a le conserva limba română. Fiecare familie de români din diaspora ar trebui să încurajeze o regulă simplă: „acasă, se vorbește doar limba română.”

