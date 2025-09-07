Începutul anului școlar 2025-2026 marchează o schimbare importantă în percepțiile părinților din România: teama de bullying (38%) a depășit grijile legate de greutatea ghiozdanului (33%) și de siguranța fizică a copiilor (32%).

Rezultatele apar în studiul sociologic „Back to School 2025”, realizat de agenția independentă de cercetare MKOR. „În 2025, întoarcerea la școală nu mai e doar despre coșul de cumpărături. Părinții ne spun clar: siguranța emoțională a copiilor cântărește mai mult decât nota de plată a cumpărăturilor pentru ghiozdan”, afirmă Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR.

Datele arată că mamele resimt mai intens această problemă (46%) decât tații (31%), iar îngrijorarea atinge un vârf în rândul părinților de preșcolari (51%). În București și Ilfov, proporția celor care se tem de bullying ajunge la 44%. Părinții cu studii superioare adaugă pe listă și calitatea programei școlare (31%).

Bugetul mediu pentru începutul școlii este de 450 de lei, dar diferențele sunt semnificative: în sistemul privat se alocă 660 de lei, cu peste 50% mai mult decât în cel public (430 de lei). În Vestul țării bugetul mediu urcă la 590 de lei, în timp ce în Sud coboară la 330 de lei.

Coșul de cumpărături rămâne dominat de haine: părinții cheltuiesc în medie 570 de lei pentru îmbrăcăminte, aproape dublu față de rechizite (300 de lei).

Meditațiile, din excepție în normă

Studiul confirmă și normalizarea meditațiilor: 44% dintre părinți investesc în pregătire suplimentară, cu un cost mediu de 100 de lei pe ședință. Matematica este cea mai solicitată materie (92%), urmată de limba română (59%) și limbile străine (33%).

Accesul la pregătire suplimentară este însă puternic stratificat: 58% dintre familiile cu venituri mari și 51% dintre părinții cu studii superioare apelează la meditații, față de doar 34% dintre familiile cu venituri mici și 13% dintre părinții cu studii generale.

O școală ideală, dar departe de realitate

Datele completează rezultatele studiului MKOR „Educația din perspectiva românilor” (mai 2025), care arată că 70% dintre români își doresc o școală ce formează oameni informați și culți. Totuși, lipsa unei viziuni educaționale coerente (48%) și subfinanțarea cronică (48%) sunt percepute drept principalele obstacole.

Studiul MKOR Back to School 2025 a fost realizat online, între 29 august și 2 septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ național de 500 de părinți ai copiilor de vârstă școlară și preșcolară. Marja de eroare este ±4,4%, la un nivel de încredere de 95%.