Trotinetele personale sunt mult mai frecvent implicate în accidente decât trotinetele de închiriat, conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române.

Statistici oficiale, furnizate la finalul lunii septembrie, la cererea industriei, arată că, în perioada 31.08.2024 - 31.08.2025, au avut loc 146 de accidente rutiere grave în care au fost implicate trotinete personale, fiind înregistrate 4 decese. Trotinetele în regim de închiriere au înregistrat 24 de accidente rutiere grave, fără decese, în aceeași perioadă.

De asemenea, conform statisticilor Bolt, pe parcursul anului 2024 clienții aplicației au înregistrat o rată de doar 0.0027% accidente/cursă.

Spre deosebire de trotinetele private, Bolt pune la dispoziția utilizatorilor un întreg ecosistem de funcții de siguranță precum:

Limitarea vitezei de deplasare la 25 km/h, în conformitate cu prevederile legale;

Tehnologia geofencing, carepermite ca Bolt să impună în orașe zone cu viteză redusă, zone în care nu se poate parca și zone în care trotineta nu are acces deloc, precum parcurile.

Un sistem software de monitorizare 24/7 care notifică echipa atunci când o trotinetă prezintă defecțiuni;

Testul de reacție cognitivă care împiedică utilizatorii să conducă sub influența alcoolului.

„Reglementarea trotinetelor reprezintă un pas în direcția bună și suntem la dispoziția autorităților pentru a sprijini acest demers. În calitate de companie de tehnologie, atunci când am observat zone de risc, am introdus noi funcții de siguranță în aplicație, înainte să fim îndemnați sau forțați să facem acest lucru. Pentru că siguranța e prioritară la Bolt, iar trotinetele noastre sunt gândite să aducă beneficii de mobilitate orașelor”, a declarat Călin Leuștean, micromobility manager la Bolt România.

La nivel global, 40% dintre cursele cu trotinetele Bolt încep sau se termină în apropierea stațiilor de transport public, ceea ce demonstrează rolul esențial pe care trotinetele de închiriat îl au în arhitectura de transport a orașelor.

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice și bicicletele electrice.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecință, vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care, potrivit legislației naționale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă, reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

