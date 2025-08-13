Adolescenții din România învață cum să treacă cu bine peste caniculă și alte situații de urgență, printr-o serie de animații video lansate de Departamentul pentru Situații de Urgență și UNICEF în România.

Seria video este concepută pentru publicul tânăr, având un stil dinamic, simplu și ușor de reținut, care transformă recomandările oficiale în informații clare, utile și prietenoase, cu ajutorul a patru personaje memorabile: Irina, Sorin, Matei și Ilona. Conținutul se bazează pe ghidurile oficiale aflate pe fiipregatit.ro, platforma națională de pregătire a populației pentru situații de urgență.

Primul episod lansat este cel dedicat caniculei. Adolescenții vor învăța cum să se protejeze în zilele cu temperaturi extreme și cum să prevină riscurile asociate expunerii prelungite la caniculă.

Secretarul de stat în MAI, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subliniază importanța extinderii comunicării și a pregătirii către tineri.

„Dezvoltarea ghidurilor de pregătire care să includă și adolescenții, adaptate unui limbaj accesibil și atractiv pentru această categorie de vârstă, reprezintă unul dintre obiectivele Departamentului pentru Situații de Urgență. Așa cum am spus întotdeauna, pregătirea începe din comunitate și cu fiecare cetățean. Adolescenții, fiind parte esențială a acesteia, trebuie să fie incluși în materialele educaționale și de informare pe care le promovăm. Platforma fiipregatit.ro este un instrument esențial în acest demers. Dacă până la acest moment, conținutul era adresat în principal adulților, începând de acum – cu sprijinul UNICEF România – dezvoltăm o serie de ghiduri special concepute pentru adolescenți. Campania va debuta cu un ghid dedicat caniculei, un fenomen tot mai frecvent în sezonul cald, pentru care este esențial ca adolescenții să fie informați și pregătiți. Mulțumim partenerilor noștri de la UNICEF România pentru sprijinul constant și colaborarea valoroasă în realizarea acestui demers. O Românie cu adevărat pregătită presupune ca fiecare persoană – copil, adolescent sau adult – să fie pregătită”, a declarat șeful DSU.

„Suntem bucuroși să colaborăm cu Departamentul pentru Situații de Urgență pentru pregătirea copiilor și adolescenților în fața provocărilor tot mai mari la adresa siguranței lor, în special cele amplificate de schimbările climatice. Această serie de animații este un instrument esențial pentru comunicarea recomandărilor oficiale în situații de urgență într-un mod accesibil și atractiv pentru tineri. Este o parte esențială a angajamentului nostru de a colabora cu DSU pentru a include copiii și vocile lor în munca noastră comună de importanță majoră”, a declarat Gabrielle Akimova, reprezentanta adjunctă a UNICEF România.



Animațiile vor fi disponibile pe www.fiipregatit.ro și pe canalele oficiale de social media și Youtube ale Departamentului pentru Situații de Urgență (Facebook, YouTube, TikTok) și UNICEF România (Youtube), iar seria va continua cu episoade dedicate altor tipuri de situații de urgență relevante pentru adolescenți: furtuni, cutremure, incendii, inundații și altele.