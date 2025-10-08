Muzeul Național de Istorie a României deschide pe 8 octombrie 2025 expoziția „Ion Dumitrana. Machetator și gravor”, dedicată unuia dintre cei mai prolifici creatori de mărci poștale din perioada comunistă, activ între 1948 și 1976.

O nouă expoziție temporară a fost inaugurată la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) și aduce în prim-plan creația artistică a lui Ion Dumitrana, unul dintre cei mai importanți machetatori și gravori de timbre din România secolului XX.

Disponibilă în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, expoziția documentează parcursul său profesional, de la debutul cu marca „75 de ani de la înființarea Fabricii de Timbre” (1948), până la ultimele proiecte tipărite postum, după moartea sa din 1976.

Creațiile lui Ion Dumitrana reflectă rigorile estetice și constrângerile ideologice ale regimului comunist. Acesta a semnat mărci cu puternic caracter propagandistic (precum aniversările Scînteii, Revoluției bolșevice sau ale RPR), dar și serii dedicate artei, faunei sau sportului.

În paralel, a contribuit la formarea tinerilor artiști, conducând un colectiv care i-a purtat numele și a colaborat cu nume precum Aida Tasgian sau Ion Untsch.

Expoziția este organizată de Secția Muzeul Național Filatelic, în colaborare cu o echipă curatorială formată din cinci specialiști.

Publicul o poate vizita la sediul MNIR din Calea Victoriei, între orele 10:00 – 18:00 (program de vară) și 09:00 – 17:00 (program de iarnă), de miercuri până duminică.

Deschis din 1972, Muzeul Național de Istorie a României găzduiește peste 700 de mii de piese în colecțiile sale și este situat în fostul Palat al Poștelor din centrul istoric al Bucureștiului. Pe lângă expozițiile permanente, MNIR găzduiește periodic proiecte curatoriale dedicate unor personalități și teme din istoria culturală românească.