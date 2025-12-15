Într-o perioadă marcată de incertitudine, polarizare și suprasaturație informațională, filosofia își caută – și își găsește – un nou loc în spațiul public.

La Cluj-Napoca, un grup de studenți de la Facultatea de Filosofie a Universității Babeș-Bolyai (UBB) a decis să scoată filosofia din zona elitistă și să o transforme într-un instrument viu de înțelegere a lumii. Proiectul lor, cunoscut sub numele Philosophy Babes, a devenit între timp un exemplu de implicare civică și creativitate academică.

Pornit inițial ca un grup informal de discuții între studenți și profesori, demersul a crescut rapid. Prin dezbateri în spațiul public, vizite în licee, ateliere interactive, conferințe și intervenții constante pe rețelele sociale, tinerii filosofi încearcă să demonstreze că filosofia nu este nici inutilă, nici inaccesibilă.

Dimpotrivă, spun ei, este esențială pentru formarea gândirii critice, pentru înțelegerea mizelor lumii contemporane și pentru cultivarea dialogului într-o societate tot mai fragmentată.

Profesorul Ciprian Mihali, unul dintre susținătorii proiectului, subliniază că inițiativa răspunde unei nevoi reale: aceea de a reconecta reflecția filosofică la viața socială.

„Studentele și studenții noștri de la UBB nu doar că participă la crearea unei comunități solidare de tineri implicați civic și social, ci și stabilesc conexiuni cu colegii lor din alte facultăți, din mediile culturale, asociative și de afaceri din România”, explică profesorul de filosofie pentru EurActiv.

Mihali vede în acest proiect o formă de reflecție asupra cotidianului, a spațiului public, a puterii și a impactului culturii media și digitale asupra individului. Din 2025, grupul s-a constituit oficial ca Asociația pentru Promovarea Filosofiei, iar principalul său eveniment anual este Festivalul de Filosofie de la Cluj.

Pentru Diana Miheș, doctorand în filosofie și președinta asociației, miza a fost clară încă de la început: combaterea ideii că filosofia ar fi fie prea abstractă, fie lipsită de utilitate. „Am decis să combatem direct această percepție, prin acțiune. Fără un plan foarte clar la început, ne-am adunat să facem ce știm cel mai bine: filosofie, dar altfel”, explică ea. Așa au apărut dialogurile din școli, desfășurate sub formă de dezbatere, nu de lecție, dar și conținutul de pe social media – reels-uri și materiale accesibile despre cum poate fi filosofia utilă în viața de zi cu zi.

În timp, Philosophy Babes a devenit mai mult decât un proiect educațional: un spațiu sigur și creativ pentru oameni interesați să pună întrebări incomode, să fie critici și să caute sens. Festivalul de Filosofie Cluj este expresia cea mai vizibilă a acestei energii. Prima ediție a fost dedicată identității, iar ediția recentă a abordat tema adevărului și a post-adevărului – subiecte de maximă actualitate într-o epocă a dezinformării.

Ceea ce se străduiesc tinerii studenți să arate este că filosofia nu este un lux al vremurilor liniștite, ci un exercițiu necesar tocmai în perioadele de criză. O practică a gândirii care ne ajută să navigăm în haosul cotidian, să înțelegem mai bine lumea și să rămânem deschiși dialogului. Iar la Cluj, această idee prinde tot mai mult contur – nu doar în sălile de curs, ci și în agora contemporană. Puteți să vedeți cum se face și din video următor.



