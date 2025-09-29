Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea inițiată de USR care spune că banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile, ca până acum.

„Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general. Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceștia, obiectul infracțiunii, nu le pot fi confiscați, ci doar banii ceruți în plus”, spune deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiator al legii.

„Astăzi avem o veste bună: legea USR privind confiscarea banilor de la cămătari a fost promulgată rapid de președintele Nicușor Dan. Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate. România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii”, declară deputatul USR Stelian Ion, inițiator al legii.

Legea a apărut în contextul în care, recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie prin care s-a stabilit că în cazurile de camătă se poate confisca doar dobânda percepută, nu și sumele de bani împrumutate de cămătari.

Această interpretare, devenită obligatorie, a creat o situație absurdă și favorabilă cămătarilor: aceștia își puteau recupera „principalul” chiar și după condamnare, ceea ce le reducea pierderile și diminua efectul descurajator al pedepsei. Cu alte cuvinte, camătarul putea ieși „în câștig” chiar și după ce justiția constata că a comis o infracțiune. Legea USR corectează această nedreptate.