Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa legislativă transpartinică privind combaterea femicidului, care reflectă o transformare majoră în felul în care statul înțelege și tratează fenomenul violenței asupra femeilor.

Pentru prima dată, legislația românească oferă o definiție clară a femicidului și îl clasifică în trei forme: intim, non-intim și indirect. Legea recunoaște femicidul ca fiind uciderea unei femei din motive de gen și introduce circumstanțe agravante pentru omorul calificat. Sunt prevăzute pedepse mai severe atunci când fapta este comisă asupra unei persoane aflate sub controlul sau dominația agresorului (soț, fost soț, concubin, partener), precum și în situații motivate de gen, refuzul căsătoriei sau al conviețuirii ori răzbunarea după separare.

Instituțiile statului vor monitoriza fenomenul la nivel național și vor publica anual rapoarte privind victimele și agresorii, colectând date și realizând rapoarte; vor supraveghea transparent cazurile de femicid și violențele care le preced, informații ce vor permite evaluarea riscurilor și intervenții preventive.

Proiectul de lege mai prevede că, în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă precum și creșterea pedepselor pentru infracțiunile care pot preceda un femicid: violența domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărțuirea, amenințările și alte forme de abuz.

În ceea ce privește protecția victimelor după producerea actelor de violență, legea obligă autoritățile să ia măsuri imediate pentru protejarea copiilor și a persoanelor aflate în întreținerea victimei.

De asemenea, programa școlară va include teme legate de etica relațiilor de familie, nediscriminare, egalitate de gen, respect reciproc și prevenirea violenței în mediul familial.

Propunerea legislativă merge acum, pentru dezbateri și vot final, la Camera Deputaților care este for decizional.