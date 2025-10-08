Deputații au adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, o propunere legislativă pentru modificarea și completare art.7 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Propunerea legislativă prevede ca cel puțin 1% din timpul lor de emisie să fie alocat unor emisiuni cu scop informativ și educativ dedicate siguranței rutiere, protecției împotriva tentativelor de fraudă sau a înșelătoriei, protecției datelor cu caracter personal, informării din surse sigure și protecției împotriva informațiilor false, precum și protecției civile, emisiuni care se încadrează în obiectul de activitate al serviciilor publice respective, prevăzut la art.15 lit.a) din lege.

Propunerea legislativă aparține PNL, iar inițiatorii spun că, prin modul de finanțare, preponderent de la bugetul de stat, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să îndeplinească funcții și scopuri sociale emergente la nivelul societății românești.

Rolul emisiunilor informative și educative au fost propuse în contextul în care România se confruntă cu:

numărul foarte mare de accidente rutiere înregistrate pe drumurile publice, printre cele mai mari din Uniunea Europeană;

numărul foarte mare de tentative de fraudă la care sunt supuși cetățenii (fraude bancare, fraude comerciale, fraude în mediul online);

riscurile privind pierderea de date cu caracter personal sau încredințarea voluntară a unor credențiale bancare;

precum și propagarea puternică a informațiilor false (de exemplu, manipularea de informații privind unele decizii ale Guvernului, Parlamentului, autorităților locale sau altor instituții).

Toate acestea, spun inițiatorii, pot fi combătute prin campanii consistente de informare a cetățenilor, care pot lua forma reportajelor, creațiilor artistice românești, documentarelor și materialelor audio-video de conștientizare asupra riscurilor.

1% din timpul de emisie înseamnă circa 15 minute pe zi.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, votul final aparținând Senatului.