Asociația MozaiQ organizează duminică, 5 octombrie, un marș de protest la București pentru recunoașterea parteneriatelor civile și reglementarea procedurilor de tranziție pentru persoanele trans.

Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBTI, organizează duminică, 5 octombrie, de la ora 14:00, Marșul de Protest „Tradiția Noastră E Iubirea”. Participanții se vor aduna în Piața Universității, urmând să parcurgă Bulevardul Elisabeta până în Piața Constituției, unde sunt anunțate discursuri publice.

Prin acest eveniment, organizatorii cer recunoașterea parteneriatului civil pentru toate cuplurile – gay și heterosexuale – și o procedură legală clară, „demnă și previzibilă”, pentru persoanele trans care doresc schimbarea actelor de identitate. Potrivit MozaiQ, România se numără printre ultimele state din UE care nu recunosc în niciun fel cuplurile de același sex, în pofida deciziilor Curții Constituționale și a condamnărilor la CEDO.

În spațiul public există însă și voci critice la adresa campaniilor pentru drepturile LGBTI. Cu trei zile înainte de anunțarea marșului, Nicolae Păun, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților - care prin funcția deținută ar trebui să respecte drepturilor tuturor minorităților - a publicat pe pagina sa de Facebook o declarație în care respinge ceea ce el numește „campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi”. Deputatul a afirmat că astfel de inițiative ar contraveni valorilor tradiționale și a cerut stoparea lor, subliniind că familia este „esențială” pentru comunitatea romă.

Contextul subliniază diferențele de poziție din societatea românească față de recunoașterea drepturilor civile pentru persoanele LGBTI. Organizațiile de profil cer alinierea legislației la standardele europene, în timp ce o parte a reprezentanților politici, în special extrema dreaptă, dar și voci liberale și social-democrate, invocă tradiția și valorile religioase.

"Respectul și dreptatea nu sunt lucruri pe care le cerem doar pentru noi. Dacă vrem o lume mai corectă, trebuie să fim corecți cu toți, nu doar cu cei care ne plac sau ne seamănă. Tocmai de aceea e important să ne întrebăm: cum putem cere respect pentru propria comunitate, dacă nu suntem dispuși să-l oferim și altora? Pentru mine, egalitatea și respectul nu sunt negociabile. Sunt pentru toți sau nu sunt deloc", a reacționat sociologul Gelu Duminică la declarațiile lui Nicolae Păun, deputat de etnie romă.

