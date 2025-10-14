Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Edilul susține că, prin aplicarea acestei reguli, "traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor".

"În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine. Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții", a scris Bujduveanu pe pagina lui de Facebook.

Potrivit proiectului, nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 5.000 lei. De aplicarea sancțiunilor se va ocupa Poliția Locală București și polițiile locale din fiecare sector.

Modelul european

Restricțiile de circulație pentru vehiculele de aprovizionare, curierat sau salubritate devin o practică tot mai răspândită în marile orașe europene, în încercarea de a reduce aglomerația și poluarea în zonele centrale.

În Stockholm, camioanele grele nu au voie să circule în centrul orașului între 22:00 și 06:00, iar livrările se fac tot mai des în afara orelor de vârf.

În Roma, accesul vehiculelor de marfă este limitat prin sistemul ZTL (zone cu trafic restricționat), fiind interzis în anumite intervale precum 07:00–10:00 și 16:00–20:00, în funcție de tonaj și tipul vehiculului.

În Olanda, numeroase orașe aplică un sistem de „supply times”, stabilind ore fixe dimineața în care este permisă încărcarea și descărcarea mărfurilor în zonele centrale. Livrările efectuate în afara acestor intervale necesită autorizații speciale.

