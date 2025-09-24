Retailul a generat aproape 50.000 de joburi noi în primele nouă luni din 2025, astfel domină piața muncii din România. În total, angajatorii au scos la concurs aproape 200.000 de locuri de muncă, cu 8 milioane de aplicări.

Piața muncii din România continuă să fie în mișcare, chiar dacă trendul joburilor (remote) este în scădere. În primele nouă luni ale anului 2025, angajatorii au publicat aproape 200.000 de oferte de muncă, potrivit datelor eJobs. Cele mai multe au venit din partea companiilor din România (93%), iar restul (7,2%) de la angajatori străini.



Retailul se află în continuare în topul domeniilor, cu aproape 50.000 de poziții deschise, datorită planurilor constante de expansiune, indiferent de schimbările economice și fiscale din acest an. În continuare, pe lista clasamentului se află serviciile (27.000 de joburi), la fel de multe în call center / BPO și industria alimentară (22.000). Alte sectoare cu peste 15.000 de oferte fiecare sunt transport / logistică, producție, turism, construcții și financiar-bancar.

Luna iulie a adus cel mai mare număr de oferte, aproximativ 25.000, în timp ce media lunară s-a situat la 20.000. În total, celor 200.000 de joburi li s-au asociat aproape 8 milioane de aplicări, printre cei activi se regăsesc candidații începători, urmați de cei cu experiență medie și de tinerii fără experiență.



În schimb, numărul ofertelor de lucru la distanță a scăzut la doar 4% din total, cel mai mic nivel al ultimilor ani. Angajatorii se orientează tot mai mult spre modul tradițional de lucru, de la birou, iar candidații caută în special stabilitate prin joburi cu normă întreagă.

EJobs este o platformă de recrutare online din România. În paralel, compania a lansat și iajob.ro, o platformă dedicată celor care vor să se angajeze rapid, fără pașii clasici de recrutare.