Vicepreședintele Verzilor europeni Nicolae Ștefănuță a declarat marți că bursele pentru studenți să fie finanțate din Fondul Social European, decizia aparținând comisarei Roxana Mînzatu.

Eurodeputatul Nicolae Ștefănuță a discutat cu ministrul Educației, Daniel David, și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a găsi soluții după ce guvernul Bolojan a decis să taie bursele studenților.

”Nu mi se pare corect ca cetățenii cei mai vulnerabili să fie cei care sunt atacați de tăieri în primul rând și atunci am căutat soluții, pentru că e ușor să zici nu e bine să tăiem în condițiile în care avem un deficit așa mare, adică înțeleg logica guvernului, nu sunt nerezonabil, însă nu mi s-a părut corect ca aceste categorii foarte vulnerabile care au mai fost atinse și de «ordonanța-trenuleț» din decembrie 2024 să fie din nou afectate”, a declarat Nicolae Ștefănuță, într-o conferință cu jurnaliști români la Bruxelles.

Soluția identificată este folosirea unor sume din Fondul Social European, după ce bugetul pentru burse a fost redus cu o treime.

Eurodeputatul a discutat și cu comisara Roxana Mînzatu, cea care trebuie să aprobe mutarea fondurilor dintr-un program în altul.

”Am solicitat Comisiei o opinie, pe care am primit-o, care este favorabilă și care zice că poți să muți bani spre burse ... Am discutat cu domnul Pîstaru, el este deschis, domnul David este deschis”, a declarat Nicolae Ștefănuță.

Eurodeputatul român nu crede că banii din Fondul Social European (FSE) s-ar putea da retroactiv, dar speră că o decizie se va lua rapid, eventual în decurs de o lună, pentru că ”o întreagă generație poate să fie pierdută”, în condițiile în care rata abandonului oricum e mare, mai ales în rândul studenților la taxă.

Guvernul Bolojan a decis tăierea fondului de burse pentru studenți, de la 1 august. În plus, studenții de la taxă nu mai pot beneficia de burse.