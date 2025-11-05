Eurodeputatul Nicu Ștefănuță întreabă retoric oamenii cum s-ar simți "dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?".

"Oare cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români? Ca unul ca a bătut străinătatea decenii, m-aș simți umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om. Consider că atacurile împotriva sri lankezilor, nepalezilor și altor străini care vin la noi să câștige o pâine amară, nu să ne cotropească, ca demne de infracțiuni penale agravante. Vreau să îi protejăm pe acești oameni blânzi, muncitori, serioși, care fac o grămadă din muncile de care economia română are nevoie. Vreau ca asociațiile lor să știe că le sunt și lor un reprezentant politic și că vreau să se simtă bine primiți și siguri la noi în țară", a scris Ștefănuță pe pagina lui de Facebook.

În ultima perioadă, atacurile românilor asupra muncitorilor asiatici care lucrează ca livatori s-au înmulțit. Zilele trecute, un livrator a fost șicanat și bătut cu un încărcător de telefon în Popești-Leordeni de un cuplu.

Confederația Națională Sindicală Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat imediat după incident că, pentru toți lucrătorii din economia digitală (livratori, șoferi, colaboratori ai platformelor), oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență.

În sprijinul acestor categorii profesionale, BNS a constituit deja Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) — o structură dedicată celor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele similare.

