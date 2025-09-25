Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.

„Există două direcții de acțiune pe zona online, una e pe securitate cibernetică. Au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe structurile statului român. Aici suntem bine. România e bine. Colaborăm bine cu partenerii occidentali. Încercăm să ajutăm Moldova care e sub presiune. Pe de altă parte, zona dezinformare, site-uri false, site-uri aparent banale, copii după site-ul dvs de exemplu, aici aș putea spune că suntem cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să învățăm să ne apărăm în timp real. E suficient ca un site să fie văzut de 200.000 de oameni timp de două ore, degeaba îl dai jos pe urmă, că oamenii deja l-au văzut și informația s-a propagat”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă se confirmă că există forțe politice în România care se aliniază cu Moscova intenționat, șeful statului a răspuns: „Acesta e un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice. Noi până acum am vorbit de agresiunea rusă, dar trebuie să spunem foarte ferm că România știe să se apere, progresează și avem parteneri cu care avem relații foarte bună.

Oamenii trebuie să fie liniștiți că România este într-o poziție de securitate foarte bună. Există un mic departament de securitate națională, consilierul este acum domnul Cristian Diaconescu și are corespondență cu toate instituțiile care țin de securitate națională. Toate ideile lor vor fi cuprinse într-un document, va fi o dezbatere internă și apoi în societate”.



