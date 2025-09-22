Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni.

"Legătura dintre studenții români din țară și cei din diaspora este un pilon esențial al promovării identității și a valorilor pe care le păstrăm în comun, chiar dacă ne aflăm în locuri diferite. În societatea dinamică în care trăim, distanța este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunitățile de colaborare și schimbul de idei în găsirea de soluții la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologicprezentat", a transmis Nicușor Dan în mesajul prezentat de către Luminița Odobescu, consilier prezidențial la Departamentul Afaceri Europene.

Despre temele Forumului – educație, tineret, mediu, sănătate și afaceri externe, președintele a precizat că ele sunt corelate cu Agenda 2030 a Națiunilor Unite și reflectă priorități pe care România le susține și pe scena internațională: acces la o educație de calitate, protecția mediului, sănătate pentru toți și apărarea democrației și drepturilor omului.

"Este esențial ca vocea tinerei generații să se audă puternic în acest efort. Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea și cooperarea la nivel global sunt esențiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenții din țară și cei din diaspora au șansa de a deveni arhitecții unor punți trainice, prin care ideile inovatoare și experiențele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune în societate și, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii și combaterea dezinformării, a știrilor false și a acțiunilor hibride", a continuat el.

Spre final, președintele a adăugat că "România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societății, să formuleze propuneri îndrăznețe de politici publice și să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj și implicare".