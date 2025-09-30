Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la finalul unei vizite în Timișoara, că la reuniunea informală a Consiliului European și reuniune a Comunității Politice Europene din Copenhaga va prezenta detalii despre anularea alegerilor din România.

Președintele a precizat că a citit tot dosarul, iar față de noiembrie 2024, acum "avem mult mai multe elemente și de context, și specifice" legate de anularea alegerilor.

"De context avem, între timp, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbești de interferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică făcută de Federația Rusă ]n România, acum lucrul ăsta este recunoscut. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene, ale unor instituții europene și internaționale care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv România, cu două obiective. Unul, dacă se poate să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu se poate, să amplifice temerile, nereușitele respectivelor societăți și să le destabilizeze. Deci ăsta este contextul general", a spus președintele Dan.

Contextul specific pentru România, unde a ținut să laude raportul de acum două săptămâni al procurorului general, se referă la componenta de finanțare externă și aici există o probă.

"Acel milion de euro de la domnul Peșchic. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Și dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri, unde pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare (de oameni - n.r.), au fost folosite firme de publicitate din Rusia și, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi și firme de Rusia. Și asta este un fapt pe care Parchetul General l-a dezvăluit și cu care o să mă duc și mâine (miercuri - n.r.) la Copenhaga, ca să-l informez partenerii noștri", a continuat Nicușor Dan.

În final, președintele a spus că "nu avem, în momentul de față, imaginea completă" și probabil că ne mai trebuie câteva luni.

"În momentul în care o să avem imaginea completă a ce s-a întâmplat în noiembrie, voi ieși public", a încheiat el.

Reamintim că președintele a spus săptămâna trecută, la Digi24, că desecretizarea ședinței CSAT din perioada când președinte era Klaus Iohannis se va realiza la "momentul oportun” și mai probabil "în câteva luni”.