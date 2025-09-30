Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți dacă matematica îl ajută sau îl încurcă acum, în poziția pe care o ocupă, el fiind adesea criticat că analizează foarte mult lucrurile și ia decizii foarte greu.

"Matematica, reflexul pe care matematica ți-l dă, este să pui în ordine, când ai multe lucruri care sunt în oarecare dezordine. Și făcând matematică mult timp, cam abilitatea asta o obții și de asta, dacă-mi permiteți o paranteză, unul din avantajele competitive pe care România le are azi este că are încă o școală foarte bună în zona tehnică. Și asta pentru că acum mulți ani am avut un domn care era matematician, Spiru Haret, și a orientat învățământul într-o direcție, după care în anii '50-'60 am avut niște oameni, Moisil și alții, care, de asemenea, au îndreptat învățământul românesc pe o direcție tehnică", a spus Nicușor Dan, la Timișoara, întrebat dacă matematica îl ajută sau îl încurcă acum.

Dan consideră că în educația pe care noi o facem și în special la nivel preuniversitar, "matematica trebuie să aibă un rol important", numai că ea trebuie să fie făcută în așa fel încât să dezvolte capacități de gândire, nu rețete.

"Și să fie făcută în așa fel încât să nu piardă pe drum, cum, din păcate, o fac mulți oameni. Pentru că în momentul ăsta, dacă e să fim foarte, foarte direcți, în momentul de față, în România, matematica este o disciplină pe care 60% dintre copii o urăsc. Pentru că simt că sunt cumva descalificați social prin faptul că sunt anumite lucruri pe care nu știu să le facă. Nu despre asta e vorba. Asta este o știință care are farmecul ei, care are gradele ei de accesibilitate pentru toată lumea și care mai ales trebuie să ne ajute pe toți să cumva să ne structurăm mintea ca să ne ajute în viață", a mai adăugat Nicușor Dan.