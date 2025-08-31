Președintele României, Nicușor Dan, aflat duminică la Chișinău, a precizat că România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova, dar că va acorda asistență pe securitate cibernetică, alături de partenerii internaționali, dacă va fi cazul.

”Trebuie să facem o distincție clară, România este un stat democratic, România nu va interfera în aceste alegeri. Pe de-o parte, în ceea ce privește intenția de vot, campania electorală, România nu va face nimic pentru că este un stat democratic”, a răspuns președintele Dan întrebat cum va sprijini Bucureștiul R. Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Nicușor Dan a precizat că România ar putea acorda asistență privind securitatea cibernetică.

”În ceea ce privește interferența rusă, România, alături de parteneri internaționali, va acorda asistență pe securitate cibernetică, unde vedem că este un atac de luni sau ani de zile”, a explicat Nicușor Dan.

Campania electorală a început vineri, 29 august.

Parlamentul de la Chișinău are 101 locuri, PAS - partidul fondat de președinta Maia Sandu - având în prezent majoritate, dar sondajele indică că aceasta nu va putea fi menținută.

Președintele Dan a spus că Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apără democrația.

Prezent la Chișinău la evenimentele organizate de Ziua Limbii Române, Nicușor Dan a arătat că moldovenii sunt ”un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă” prin modul în care încearcă să-și apere democrația ”în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”.

După ședința Consiliului Suprem de Securitate din iulie, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile din toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

Ea i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova ”să nu se lase atrași în scheme murdare” de corupție electorală.

Într-un interviu acordat Euractiv săptămâna trecută, ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, aflat la București la Reuniunea Diplomației, a declarat că, în contextul scrutinului din septembrie, ”narativele se intensifică, aciditatea și intensitatea acestora crește, atât pe plan informațional, cât și pe plan de încercare de subminare a stabilității politice din țară, prin proteste plătite, prin organizarea unor mișcări de stradă care să perturbe liniștea publică și să provoace”.

”Cel mai complicat fenomen care s-a intensificat în ultima perioadă sunt transferurile prin criptomonede, ori capacitatea noastră de a urmări și a riposta unor asemenea mecanisme este încă în procesul de dezvoltare, dar grație sprijinului constant din partea prietenilor noștri din Uniunea Europeană, din Statele Unite, creștem capacitatea noastră de a urmări aceste procese și în contextul în care acestea se dovedesc a fi ilegale, să fie combătute prin mijloacele care se impun”, a explicat șeful diplomației de la Chișinău.

