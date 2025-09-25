Între 3 și 5 octombrie, NAG 2025 transformă Bucureștiul și alte 16 orașe în spații dedicate artei contemporane, cu peste 200 de proiecte în galerii, hub-uri și ateliere. Intrarea este liberă.

Pentru al 19-lea an consecutiv, Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) aduce publicului arta contemporană într-un format nocturn și interactiv. Între 3 și 5 octombrie, vizitatorii din București și din alte 16 orașe din țară, pot descoperi peste 200 de proiecte desfășurate în galerii, spații alternative, hub-uri creative și ateliere de creație.



Evenimentul se desfășoară în intervalul 18:00–00:00 pe 3 și 4 octombrie, iar pe 5 octombrie programul este între 16:00 și 22:00. Accesul publicului este gratuit, iar programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noapteagaleriilor.ro și pe paginile de social media dedicate.



În București, ediția din acest an are ca punct central expoziția „24 Hour Party People / 2000–2020”, găzduită de Rezidența9 pe tot parcursul lunii octombrie. Expoziția este un omagiu adus comunității creative care a marcat scena artistică a orașului în ultimele două decenii și propune o reinterpretare vizuală a începuturilor culturii urbane și alternative.



Noaptea Albă a Galeriilor a debutat în București în urmă cu 19 ani și astăzi este cel mai longeviv eveniment dedicat comunității creative din România. Din 2016, NAG s-a extins la nivel național și a fost organizat în mai multe orașe printr-o rețea de organizatori locali.



Ediția 2025 are ca partener principal BRD – Groupe Société Générale, în cadrul angajamentului băncii de a susține cultura și educația din România. La București, evenimentul continuă parteneriatul strategic cu Fundația9 | BRD, prin programele Scena9, Școala9 și Rezidența9.