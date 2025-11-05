Tinerii cu vârsta mai mică de 21 de ani vor avea interdicție să participe la jocuri de noroc. De asemenea, în mediul online va fi interzisă difuzarea reclamelor la jocuri de noroc în intervalul orar 06.00 – 24.00.

Măsurile se regăsesc în două proiecte de lege co-inițiate de deputata USR Diana Stoica și deputata PNL Raluca Turcan.

„Avem obligația să ne protejăm copiii de flagelul jocurilor de noroc. Știm deja că păcănelele distrug vieți și distrug familii. Cel mai recent studiu realizat în România ne arată încă o dată magnitudinea dramei naționale pe care o trăim - 1 din 4 adolescenți a jucat la aceste aparate ale morții înainte de vârsta majoratului, iar debutul în jocurile de noroc are loc foarte devreme, înainte de vârsta de 14 ani. Știința a demonstrat că până în jurul vârstei de 21 de ani creierul copiilor nu este încă dezvoltat, în special zona responsabilă de controlul impulsurilor și luarea deciziilor. Iar dependența te face să îți pierzi controlul și rațiunea. Asta înseamnă că ei sunt și mai vulnerabili decât adulții în fața acestei dependențe. Și asta ne obligă pe noi, ca legiuitori, să luăm toate măsurile necesare pentru a îi proteja”, declară deputata USR Diana Stoica.

Primul proiect depus modifică OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în sensul majorării de la 18 ani la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanții la jocuri de noroc. Implicit, va fi interzis accesul în sălile de jocuri de noroc pentru persoanele cu vârstă mai mică de 21 de ani.

Al doilea proiect depus completează OUG 77/2009 în sensul introducerii interdicției de difuzare în mediul online, în intervalul orar 06.00-24.00, a oricărui tip de conținut audio, video, imagini care promovează jocurile de noroc.

De asemenea, va fi interzisă în mediul online difuzarea de publicitate și reclame pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive sau alte persoane, care pot încuraja, datorită notorietății, participarea la astfel de jocuri.

Deși legislația în vigoare interzice accesul minorilor la jocurile de noroc, conform celui mai recent studiu efectuat în România în iunie 2025, realizat de Centrul de Idei Politice și de Ambasada Franței, 1 din 4 adolescenți a jucat la aceste aparate ale morții înainte de vârsta majoratului. Totodată, 1 din 4 copii a declarat că a început să joace înainte de vârsta de 14 ani.

O cercetare realizată de Salvați Copiii în 2023 a arătat că 14% dintre copii au recunoscut că au participat direct la jocuri pe bani, iar aproape 40% au prieteni implicați. Totodată, 7 din 10 copii au spus că văd frecvent reclame la jocuri de noroc, iar 11% că urmăresc influenceri care le promovează.