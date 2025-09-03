Parlamentul va avea o Comisie specială care se va ocupa de îmbunătățirea legislației privind violența domestică, botezată „România fără violență”.

Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Proiectul de Hotărâre a fost trimis Birourilor permanente reunite, apoi va fi supusă votului senatorilor și deputaților înființarea ei.

Este cel mai mare număr de semnături adunate pentru înființarea unei Comisii speciale. Senatoarea PNL Alina Gorghiu, care va conduce Comisia, a anunțat miercuri, la Parlament, alături de colege din PSD, UDMR și USR că au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei Comisii formate din 25 de membri.

Structura va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii, iar promisiunile sunt că nu vor fi „tabuuri" și vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii.

"Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen. În România nu mai băgăm violența sub preș! Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient", a transmis Gorghiu.

Deputata UDMR Eva Csep a declarat că "fenomenul este prezent în viața de zi cu zi, din ce în ce mai des vedem că devine o normalitate și o prezență în stradă, în viață, în familii și simțim că trebuie să facem ceva ca să vedem ce nu funcționează".

Ea a spus că organizația de femei a UDMR a inițiat înființarea acestei Comisii speciale, iar rolul legiuitorilor este de a preveni violența domestică, de a aduce modificări legislative, "ca să ne știm în siguranță fetele, femeile, mamele".

Deputata PSD Silvia Mihalcea a explicat că "violența domestică nu este o problemă de familie, este o chestiune de siguranță publică, este o problemă a statului, cu implicații foarte, foarte mari în societate".

Senatoarea USR Cynthia Păun a explicat că a cunoscut de-a lungul timpului prea multe femei care au fost victime ale violenței domestică și fie că unii copii și-au văzut mamele abuzate, fie că au fost ele victimele agresiunii partenerilor, acest lucru trebuie să încerteze. Pentru asta e nevoie ca autoritățile, instituțiile, oamenii politici să trateze combaterea violenței domestice ca pe o prioritate, iar "noi, ca parteneri, ca prieteni, ca vecini, ca rude, ca trecători pe stradă să nu mai întoarcem privirea sau să nu ne spunem că nu ne interesează că nu e problema noastră atunci când vedem că o femeie este abuzată sau este victima unei violențe domestice".

Flagelul violenței domestice în România

Până la data de 8 august, în România au fost înregistrate anul acesta 32 de femicide.

În primele 6 luni din 2025 au fost raportate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, în scădere cu 19% față de aceeași perioadă a anului 2024. Au fost emise 5.956 ordine provizorii de protecție, dintre care 2.271 au ajuns definitive prin instanță. 56% dintre cazuri au fost agresiuni fizice; 1.248 agresori au primit brățări electronice de monitorizare, dar 4.042 victime au refuzat această măsură.

România se află printre țările UE cu cele mai ridicate rate de violență în familie: 45,5% dintre femei au suferit violență psihologică, media UE fiind 29,9%. Și 25,4% au suferit violență fizică, față de 10,7% în UE.

România a ratificat Convenția de la Istanbul (2016) și are în vigoare legea 217/2003 modificată în 2012, care definește diverse forme de violență domestică și oferă instrumente precum ordine de protecție.

Recent, activista pentru drepturile femeilor Andreea Bragă, de la Centrul FILIA, a declarat într-un interviu pentru tvr.ro că este necesară recunoașterea femicidelor ca infracțiune de sine stătătoare pentru că ele se produc împotriva femeilor doar pentru că sunt femei.

„Sunt multe reacții de tipul: de ce să nu recunoaștem și violența împotriva bărbaților? De ce să nu recunoaștem violența împotriva copiilor? Este vorba despre o recunoaștere a violenței de gen ca tip de violență care este continuă și care duce, în cele din urmă, la manifestarea unei forme extreme de violență și la crimă. Ea este născută tocmai din această relație inegală de putere istoric dintre femei și bărbați, legitimată de prejudecățile și credințele tradiționaliste împământenite în societățile patriarhale, cum este și a noastră, că femeia trebuie să stea la locul ei, că trebuie să fie supusă, că trebuie să fie și, cumva, orice ieșire din acest rol de gen tradițional sau orice orice comportament care nu este conform cu așteptările agresorului este disciplinat prin violență, prin umilințe, prin teroare”, explică activista.

O petiție semnată de peste 15.000 de oameni a fost deja trimisă către Guvern, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne prin care se cere protejarea femeilor. Și senatoarea PSD Victoria Stoiciu lucrează la un proiect de lege pentru a introduce femicidul în Codul Penal.

"Nu putem să stăm deoparte. Lucrez, împreună cu alte colege parlamentare, la o inițiativă legislativă care va introduce în Codul Penal infracțiunea de femicid. Și, de asemenea, voi veni și cu măsuri de prevenție și combatere a violenței împotriva femeilor”, a anunțat, pe Instagram, Stoiciu.

Președintele Nicușor Dan promitea că se va implica în combaterea fenomenului

Dan a făcut apel în iunie către autoritățile cu responsabilități în aplicarea legii să trateze fiecare caz de violență domestică cu maximă seriozitate, în condițiile creșterii numărului de femei ucise în România de bărbați.

"România se confruntă cu un nivel îngrijorător de violență împotriva femeilor. Doar în primele șase luni ale acestui an, 26 de femei și-au pierdut viața, cele mai multe în urma agresiunilor comise de foști sau actuali parteneri. Anul trecut, peste 130.000 de cazuri de violență domestică au fost raportate. Durerea și revolta resimțite de societate sunt cât se poate de îndreptățite. Condamn cu fermitate orice formă de violență împotriva femeilor și reafirm că aceasta nu poate fi tolerată, ignorată sau tratată cu superficialitate", a scris președintele pe pagina lui de Facebook.

Președintele spune că va colabora cu viitorul Guvern pentru a construi un pachet de măsuri concrete, care să asigure protecția reală a victimelor și prevenirea violenței de gen.

