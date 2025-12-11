Sute de oameni au ieșit joi seară în stradă în București și Iași după dezvăluirile Recorder despre cum funcționează sistemul de justiție când vine vorba de persoane influente acuzate de corupție.

Comunitatea „Corupția ucide” a organizat joi, de la ora 19.00, un protest în Piața Victoriei. Se cere demiterea Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu și a șefului DNA.

„Savonea, jos labele de pe justiție”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiție, nu corupție”, „Mă sună Lia. Mergem la pușcărie” - sunt unele dintre mesajele strigate de protestatari în stradă.

Este a doua seară când oamenii ies în stradă.

Și la Iași, în fața Tribunalului, peste 250 de persoane protestează din același motiv.

Majoritatea protestatarilor sunt tineri.

A doua seară de proteste și la Cluj

A doua seară consecutivă de proteste a adunat joi sute de oameni în fața Tribunalului Cluj, într-o mobilizare tot mai amplă față de situația din sistemul judiciar. Manifestanții au cerut responsabilitate, transparență și o reacție fermă a instituțiilor din justiție în fața acuzațiilor de presiuni și influențe nelegitime.

Protestatarii au scandat îndelung în sprijinul judecătoarei Raluca Moroșanu, magistrata care a intervenit public mai devreme, în timpul unei conferințe organizate la Curtea de Apel București, vorbind deschis despre tensiunile din interiorul sistemului. „Moroșanu, nu ceda, strada e de partea ta!” a fost unul dintre cele mai frecvente mesaje auzite în piață.

Nemulțumirile clujenilor s-au îndreptat și împotriva unor figuri-cheie ale sistemului. Din mulțime s-au auzit lozinci precum „Afară cu gunoiul Savonea și Predoiu!” și „Lie, lie Ciocârlie, i-ai scăpat de pușcărie / Lile, lie Ciocârlie, n-o să scapi de pușcărie!”, participanții cerând demisia acestora.

Mulți dintre cei prezenți au declarat că au ieșit în stradă „impresionați de curajul” Ralucăi Moroșanu și de nevoia ca astfel de mărturii „să nu rămână fără consecințe”. Atmosfera a fost una tensionată, dar pașnică. Mesajele-cheie ale serii au continuat pe aceeași linie: „Justiție, nu corupție!”, „Nicușor, nu mai sta, apără Justiția!”, „Savonea, nu uita, legea nu este a ta!”.



