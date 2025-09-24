Un copil din zece la nivel global suferă de obezitate, iar alimentele ultraprocesate și reclamele agresive le influențează dieta, avertizează UNICEF.

Fondul Internațional al Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor (UNICEF) trage un semnal de alarmă. Pentru prima dată, obezitatea a depășit subponderalitatea în rândul copiilor și adolescenților. La nivel global, 1 din 10 copii este obez și se expune riscului de boli grave precum diabetul de tip 2 sau boli cardiovasculare.



Creșterea obezității este legată în mare parte de consumul de alimente ultraprocesate – bogate în zahăr, sare și grăsimi nesănătoase – și de marketingul agresiv care îi vizează direct pe tineri. Chiar și în școli, astfel de produse sunt ușor accesibile, iar reclame digitale accentuează dorința copiilor de a le consuma.



În România, procentul copiilor supraponderali s-a dublat în ultimene două decenii. Alte țări precum Chile, Statele Unite și Mexic se confruntă adesea cu rate ridicate de obezitate.



Experții UNICEF subliniază că intervențiile urgente – precum restricții în școli, taxe pe băuturile zaharoase și programe de educație nutrițională – sunt esențiale pentru a proteja sănătatea tinerilor. „Fiecare copil trebuie să aibă acces la alimente nutritive pentru a crește sănătos și a se dezvolta corect”, declară Catherine Russell, director executiv UNICEF.



Transformarea mediilor alimentare și reducerea influenței industriei alimentelor ultraprocesate sunt pași importanți pentru viitorul sănătos al copiilor.