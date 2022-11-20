One World Romania în cartiere aduce filmul documentar mai aproape de comunitățile bucureștene, printr-o serie de activități culturale concepute în colaborare cu diverse organizații, instituții și grupuri de inițiativă civică.

Proiectul își propune să transforme spațiile urbane în locuri de întâlnire și dialog, prin proiecții de film, dezbateri, ateliere și alte evenimente participative.

Intrarea este liberă la toate evenimentele, în limita locurilor disponibile.

Proiectul pornește de la nevoia de a extinde viața culturală a Bucureștiului dincolo de centrul

orașului, folosind mijloacele artistice și educaționale care au definit Festivalul Internațional deFilm Documentar și Drepturile Omului One World Romania în ultimii ani. Acestea încurajeazăcoeziunea socială, implicarea civică și dialogul interetnic și intergenerațional, pentru consolidarea (micro-)comunităților locale.

Evenimentele se desfășoară după următorul calendar:

26-28 septembrie, Cartierul Armenesc, la Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est | teme principale: justiția și statul de drept

3-5 octombrie, Cartierele Titan și Pallady, în Parcul IOR, la spațiul co/laborator film și la Biblioteca Metropolitană București – Filiala Liviu Rebreanu | protecția mediului

22-24 octombrie, Cartierul Rahova, la Școala Gimnazială nr. 127 | educație media și culturală, Piața Presei, la Centrul Comunitar pentru Refugiati al UNHCR – RomExpo |acasă/migrație/refugiați

20-22 noiembrie, Cartierul Uranus, la Centrul Comunitar Zi de Bine | dialog intergenerațional

5-7 decembrie, Cartierul Militari, la Teatrul Masca | practici comunitare