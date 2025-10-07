Universitatea Politehnica București organizează, pe 7–8 octombrie 2025, primul eveniment național dedicat orașelor inteligente, alături de CITI Cluster și AMR, pentru a promova inovația urbană și colaborarea între mediul academic, public și privat.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București găzduiește prima ediție a Smart City Highlights, pe 7 și 8 octombrie 2025. Este cel mai amplu eveniment național dedicat inovației urbane și soluțiilor smart city.

Organizat împreună cu CITI Cluster (Centrul Internațional Tehnic pentru Inovare în Smart City) și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), evenimentul transformă Bucureștiul într-un hub strategic pentru idei și tehnologii urbane inteligente.

Platforma reunește reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, mediului academic, companii tehnologice de top și cercetători, într-un efort comun de a accelera transformarea digitală a comunităților urbane și rurale din România.

Cele două zile ale evenimentului propun perspective complementare asupra orașelor inteligente: pe 7 octombrie, „Dinamica urbană” aduce în prim-plan teme precum mobilitatea inteligentă, securitatea cibernetică, inteligența artificială, digital twin și orașele verzi, prin demonstrații live, workshopuri aplicate și tehnologii de vârf prezentate de parteneri industriali și institute de cercetare, iar pe 8 octombrie, „Rădăcini locale” pune accentul pe soluții dedicate comunităților mici și mediului rural, precum iluminatul public inteligent, telemedicina, agricultura sustenabilă și digitalizarea accesibilă, cu scopul de a extinde conceptul de smart city dincolo de marile orașe.

Accent pe extinderea conceptului de smart city dincolo de marile orașe.Printre atracțiile evenimentului se numără un data center mobil, vehicule electrice, stații de autobuz inteligente, soluții IT, dar și demonstrații de robotică susținute de echipele AI Citizens (campioană mondială) și Cyberlis76 (vicecampioană europeană).

Cu o tradiție de peste 200 de ani, Politehnica București este cea mai mare universitate tehnică din România și un pilon al cercetării și inovației. CITI Cluster, inițiat de universitate, funcționează după modelul triplei spirale (universități – companii – autorități), sprijinind colaborarea strategică pentru dezvoltarea de orașe verzi, eficiente și sustenabile.

