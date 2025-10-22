Politehnica și ICI București lansează RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, parte a programului european EuroHPC. Proiectul va sprijini cercetarea, mediul privat și sectorul public.

România face un pas major spre consolidarea capacităților sale digitale prin lansarea RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, construită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) și Universitatea POLITEHNICA București, alături de parteneri academici și industriali.

Selectată în programul european EuroHPC – AI Factories, România devine una dintre cele șase țări europene care dezvoltă astfel de centre strategice, alături de Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Țările de Jos.

RO AI Factory va include un supercomputer de ultimă generație și servicii dedicate cercetării, mediului privat și instituțiilor publice. Domeniile vizate sunt producția, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile digitale și sistemele autonome.

„Politehnica București are expertiza și resursa umană pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul universității. La rândul său, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, director general ICI București, a subliniat că „România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI.”

Consorțiul include Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, INCDSB, Asociația Transilvania IT, ICIA, CNIPMMR și RoDIH, iar proiectul va fi găzduit și co-coordonat de ICI și Politehnica București.

Programul EuroHPC – AI Factories urmărește crearea unei rețele europene de centre de supercomputing dedicate AI, menite să susțină cercetarea, inovarea și utilizarea etică a inteligenței artificiale. Prin acest proiect, România devine un actor activ în ecosistemul digital european și își consolidează poziția în zona tehnologiilor emergente.