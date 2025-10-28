La 1 iulie 2025, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11992,7 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2024 (1,0%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9678,8 mii persoane, în creștere față 1 iulie 2024 (0,1%).

Populația feminină la 1 iulie 2025 a fost de 11103,2 mii persoane, în scădere cu peste 51,9 mii de persoane față de aceeași dată a anului precedent.

Populația masculină la aceeași dată a fost de 10568,3 mii persoane, în scădere cu peste 55,6 mii de persoane față de aceeași dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2024, prin creșterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste) și prin scăderea, cu 0,3 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 (la 1 iulie 2024) la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2025).

Vârsta medie a populației a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024. Vârsta mediană a fost de 44,0 ani, în creștere cu 0,5 ani față de 1 iulie 2024.

La 1 iulie 2025, cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 45-49 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,3%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,0%, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (5,0%) și 10-14 ani (4,8%).

Datele privind populația după domiciliu la 1 iulie 2025 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraș și comună), în baza de date online TEMPO și pot fi descărcate începând cu data de 15 noiembrie 2025.

