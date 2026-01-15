Cele mai multe cancere nu apar „din senin”, iar riscurile pornesc din adolescență: fumatul, expunerea repetată la mesaje publicitare care normalizează comportamente nocive, sedentarismul și alegerile alimentare influențate de rețelele sociale.

De aici pleacă și ideea proiectului european SunRise: prevenția nu înseamnă doar afișe sau ore ocazionale de dirigenție, ci antrenarea unor abilități de viață și a unei gândiri critice care să ajute adolescenții să ia decizii mai bune, mai ales când presiunea de grup și algoritmii „împing” în direcția opusă.

În practică, proiectul testează în școli un set de intervenții digitale și educaționale care îi învață pe elevi să recunoască mecanismele prin care sunt influențați – de la reclame mascate și conținut sponsorizat, până la trenduri virale care fac „cool” un comportament cu risc. SunRise combină instrumente de prevenție a fumatului bazate pe dovezi cu abordări mai noi, precum campanii de social media între egali, „advertising literacy” (alfabetizare publicitară), jocuri educaționale și chiar soluții digitale interactive (inclusiv roboți sociali / asistenți conversaționali) gândite să fie atractive pentru generația TikTok.

Un element-cheie este că intervențiile nu sunt doar „livrate” elevilor, ci sunt testate și ajustate în școli ca living labs: adică elevii participă, dau feedback și contribuie la îmbunătățirea instrumentelor. Programul este implementat la scară mare – 154 de școli, aproximativ 7.500 de elevi, în opt țări – tocmai pentru a vedea ce funcționează în contexte sociale și culturale diferite și pentru a construi soluții care pot fi extinse ulterior.

De ce contează această abordare pentru prevenția cancerului? Pentru că, în adolescență, comportamentele se fixează rapid, iar deciziile sunt rareori „pur medicale”: sunt decizii de identitate, apartenență, imagine și autonomie. De aceea, proiectul pune accent nu doar pe „nu fuma”, ci pe cum recunoști manipularea, cum îți gestionezi impulsurile și stresul, cum spui „nu” fără să pierzi statut social și cum îți construiești rutine sănătoase care nu par o pedeapsă.

Pentru adolescenți, mesajul practic se poate traduce în câteva „pârghii” simple, cu impact mare pe termen lung: evitarea tuturor produselor cu nicotină (inclusiv vapingul), antrenarea unei igiene a somnului și a mișcării (chiar și incremental), reducerea expunerii la conținut care normalizează consumul și învățarea unor filtre mentale pentru reclamă: „cine câștigă din asta?”, „ce emoție încearcă să-mi declanșeze?”, „ce nu mi se spune?”.

Exact astfel de întrebări sunt exersate în instrumentele de alfabetizare media și în modulele educaționale pe care SunRise le pune la dispoziție pentru școli, elevi și familii.

În România, activitățile se desfășoară direct în licee (cu chestionare completate în clasă și ghidaj pentru utilizarea aplicațiilor), iar discuțiile cu elevii sunt centrate pe stil de viață, prevenția fumatului și influența social media – adică exact zona în care prevenția poate fi făcută „la timp”, înainte ca obiceiurile să devină dependențe.

La Cluj-Napoca, partenerul SunRise este Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, coordonatorii locali ai proiectului fiind Tania Schreiner si Yvette Albert.

