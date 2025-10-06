Doar 23,2% dintre tinerii români au studii superioare, potrivit Eurostat. World Vision România și UBB sprijină tinerii din medii defavorizate să își continue studiile prin programele „Vreau la facultate” și „iUBB”.

România continuă să fie pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea tinerilor absolvenți de studii superioare. Conform datelor Eurostat, doar 23,2% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani au finalizat o facultate, față de media europeană de 44%.



Inegalitățile de șanse sunt accentuate în mediul rural, unde 80% dintre tineri spun că își doresc să urmeze o facultate, însă barierele financiare îi opresc. Unul din trei tineri se teme că familia nu îl va putea susține, iar 41% dintre liceeni intenționează să se angajeze imediat după terminarea liceului.



Pentru a reduce abandonul universitar, Fundația World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) derulează programele „Vreau la facultate” și „iUBB”, menite să sprijine tinerii vulnerabili. Programul „Vreau la facultate”, susținut de compania OSCAR Downstream, oferă burse, mentorat, consiliere și activități educaționale.



În anul universitar 2024–2025, 68 de studenți au beneficiat de sprijin, fiind implicați 35 de mentori și 38 de ateliere tematice. „Credem cu tărie că fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități care să-i permită să își atingă potențialul”, a declarat Mihaela Nabar, director executiv al World Vision România.



În paralel, proiectul „iUBB – Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional” sprijină elevi și studenți din medii defavorizate prin consiliere, workshopuri și subvenții.



Până acum, 37 de studenți și 37 de elevi au beneficiat de aceste servicii. Prin aceste programe, World Vision România și UBB oferă tinerilor șansa de a-și continua studiile și de a-și construi un viitor mai bun, contribuind la reducerea decalajului educațional dintre mediul urban și cel rural.