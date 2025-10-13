Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni seară, după reuniunea Consiliului Politic Național, că Congresul partidului pentru alegerea noii conduceri va avea loc pe 7 noiembrie.

Cu o zi înainte de Congres va fi un nou Consiliu Politic Național, care va aproba "o serie întreagă de modificări la statutul partidului, care au fost discutate astăzi și se așteaptă și noi propuneri din partea organizațiilor județene".

De asemenea, a anunțat Rafila, a fost stabilit mecanismul prin care se vor organiza Congresul, respectiv alegerea unui nou președinte și a echipei de conducere.

"S-a stabilit că, în afară de președinte, echipa de conducere va cuprinde cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii de activitate", a explicat acesta.

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina lui de Facebook faptul că, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, el a propus "o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară".



"Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională", a scris Grindeanu.

Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut:



„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.”



El susține că această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare.



"PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România. P.S. pentru cei îngrijorați: Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale", a continuat Sorin Grindeanu.

