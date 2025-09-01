Un proiect cultural aduce în prim-plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România.

"Aproape. Cultura noilor migranți // Focus: Sri Lanka", co-finanțat de AFCN și Primăria Municipiului București prin ARCUB, își propune să creeze punți între comunitatea srilankeză din România și publicul local, prin ateliere, evenimente comunitare, expoziții pop-up, performance-uri și materiale editoriale.

"Pornind de la bogata cultură de tradiție orală din Sri Lanka – de la cântece de leagăn, poezii și povești populare la literatura contemporană recunoscută internațional – echipa multiculturală lucrează pe două direcții", potrivit unui comunicat de presă.

Prima direcție, de documentare și accesibilizare, va documenta poveștile migranților, spuse chiar de ei, într-un podcast realizat de jurnalista Iulia Hau și într-o serie de texte ce vor fi accesibile online, astfel încât publicul din România va putea să descopere cultura srilankeză chiar prin ochii reprezentanților săi.

A doua direcție de lucru, de cunoaștere și mediere, își propune să creeze punți de dialog între cultura srilankeză și cultura română, precum și spații sigure de întâlnire între migranții asiatici și comunitatea locală.

Astfel, proiectul devine o platformă de cunoaștere reciprocă și conexiune autentică, de reducere a distanței culturale și emoționale dintre grupuri și de încurajare a curiozității și înțelegerii reciproce.

Primul eveniment din cadrul proiectului, gândit ca o seară de dialog intercomunitar, va avea loc pe 13 septembrie 2025, la Rezidența9.