Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite, circa 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc, arată un studiu privind motivele pentru care tinerii medici vor să emigreze.

Peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite.

75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.

Aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale.

Peste 4.200 de tineri medici și studenți din România și din străinătate au participat la un studiu prezentat marți de deputatul liberal Andrei Baciu.

Studiul nu a colectat date personale, a fost "complet anonimizat", ceea ce face ca rezultatele să fie cu atât mai valoroase, a spus Baciu.

Cea mai importantă concluzie este faptul că peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite.

"Sunt gărzi neplătite pe care tinerii le fac, poate nu s-a spus până acum public, dar este unul dintre cele mai importante lucruri pentru tinerii medici", a spus deputatul liberal, adăugând că fnomenul este "cel mai accentuat în grupa de vârstă 25 - 29 ani, urmată de cea de 18 - 24 de ani".

Aproximativ opt din zece medici rezidenți declară că se tem de posibilele repercusiuni care pot apărea dacă refuză să efectueze gărzi neplătite. Iar acest aspect este unul dintre cele mai importante atunci când iau în considerare dacă să plece sau nu din țară.

"Teama de a refuza gărzi neplătite constituie un indicator relevant al presiunii informale care persistă în sistemul medical", a explicat Andrei Baciu.

Studiul a arătat că 75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România, iar aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale.

"Sunt trei rezultate care nu pot fi ignorate, sunt rezultate care de multe ori dor. Sunt aproximativ 25.000 care au plecat în străinătate - am plecat și eu la un moment dat după ce am terminat facultatea, m-am întors în țară - însă ca să putem rezolva această problemă trebuie să cunoaștem datele și motivele reale pentru care studenții și tinerii medici aleg să pleacă să plece", a spus deputatul liberal.

Potrivit studiului, dintre studenții care își doresc să plece din România în următorii 10 ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calității vieții în țară este scăzut.

57,9% dintre medicii rezidenți sunt indeciși în privința plecării din țară.