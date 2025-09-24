Bucureștiul trebuie să întocmească un dosar detaliat pentru a convinge Comisia Europeană și statele membre că are argumente solide pentru a găzdui hub-ul de securitate maritimă, spune eurodeputatul Victor Negrescu.

”Hub-ul european de securitate maritimă este un subiect extrem de important pentru România care trebuie să prezinte o aplicație detaliată cu argumente pentru construirea acestui sediu și predictibilitate pentru ceea ce înseamnă instalarea acestei structuri pe teritoriu românesc”, a declarat marți la Bruxelles Victor Negrescu (PSD/S&D), vicepreședinte al Parlamentului European, amintind că Bulgaria a început demersurile încă din momentul în care Comisia Europeană a anunțat crearea acestui hub.

Într-o scrisoare comună semnată în septembrie de majoritatea eurodeputaților români au fost prezentate o serie de argumente pentru ca România să găzduiască acest hub de securitate.

Hub-ul european de securitate maritimă:

ar asigura securitatea Mării Negre,

ar asigura menținerea rutelor comerciale,

ar coordona o acțiune care există deja la nivelul UE și NATO de deminare

ar gestiona resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii critice în zona maritimă,

ar asigura o mai bună coordonare cu infrastructura NATO.

”Autoritățile de la București trebuie să prezinte un dosar detaliat și să explice Comisiei Europene și statelor membre de ce trebuie să găzduim această structură”, a precizat Victor Negrescu într-un briefing de presă cu jurnaliști români.

Comisia Europeană poate decide singură să creeze această structură, dacă nu va avea o formă juridică separată, sau decizia va aparține Consiliului, dacă structura va avea o formă juridică separată.

Ce argumente are România?

”România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și un hub în această zonă, cu siguranță, ar fi un instrument foarte bun de securizare a Flancului estic. De asemenea, experiența pe care o are România și expertiza în materie, faptul că jucăm un rol important în acțiunea de deminare, pe care o desfășoară UE împreună cu NATO, faptul ca avem cel mai mare port în această zonă a Europei, portul Constanța în continuare este cel mai mare port în respectiva zonă, baza maritimă NATO și resursele pe care le avem în Marea Neagră”, a explicat Negrescu.

Decizia ar putea fi luată până la sfârșitul acestui an.

Ce ar face acest hub?

Hub-ul de securitate va avea atribuții de coordonare pe zona de infrastructură și a acțiunilor comune împreună cu NATO.

”Cum este acțiunea pentru deminare la fel ar fi și pe celelalte componente. O coordonare mai bună între porturi, o coordonare mai bună în ce înseamnă rutele comerciale, o coordonarea mai bună a investițiilor în infrastructura critică, o coordonare mai bună în ceea ce înseamnă proiectele de dezvoltare a infrastructurii în respectiva zonă. Vorbim, de asemenea, de elemente de securizare, probabil aici o coordonare a investițiilor pe care statele membre le fac cu banii europeni pentru tot ce înseamnă riscurile unor amenințări în respectiva zonă, că vorbim de drone, că vorbim de drone maritime sau aeriene”, a mai explicat Negrescu, adăugând că hub-ul european de securitate maritimă are mai degrabă ”un obiectiv civil”.

În prezent nu există un regulament specific pentru crearea acestui hub, care va stabili dacă centrul va fi dotat cu capacități financiare suplimentare sau se va ocupa doar de gestionarea unor programe deja existente.

Management comun cu Bulgaria

Vicepreședintele Renew Dan Barna evocă și posibilitatea ca acest hub să aibă un management comun româno-bulgari.

”Discutăm și de o abordare strategică astfel încât să nu fim pe un curs de coliziune cu Bulgaria (...) ci să propunem o variantă în care să avem hubul în România, poate să discutăm de o variantă comună de management, elemente care să fie coezive, să aducă împreună resursele relevante pe care le au cele două țări pe acest subiect, mai mult decât să intrăm în conflict, cine are lobby-ul mai dichisit”, a precizat Barna, care urmează să organizeze în luna octombrie, la Bruxelles, împreună cu Reprezentanța României, o conferință privind securitatea la Marea Neagră și hub-ul de securitate maritimă.