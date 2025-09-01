Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetățean străin aflat la muncă în România. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care, în București, un livrator din Bangladesh a fost agresat.

Bărbatul l-a bătut pe cetățeanul străin lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate și la picioare. Victima a fost transportată la spital și se află în comă, iar anchetatorii susțin că nu există certitudinea supraviețuirii acesteia, relatează News.ro.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care, în București, un cetățean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

Pe 26 august, în jurul orei 23:40, ”aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale”, au afirmat procurorii, adăugând că bărbatul a dovedit prin modul de comitere a faptei că este o persoană extrem de agresivă.

În aceeași zi, un cetățean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în București, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui, susținând că este un ”invadator” și filmând agresiunea. Și în acest caz, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentele survin după ce parlamentarul AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook textul: ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!".

Tanasă a reacționat după incidentul din Capitală, susținând că violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările sale, ca să existe.

În acest context, Primăria București a permis un protest al extremiștilor de dreapta împotriva rasei ”non-albe”.

”Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică!”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul organizației Noua Dreaptă.

Protestul e organizat împreună cu SOS România, formațiune condusă de eurodeputata extremistă și prorusă Diana Șoșoacă.