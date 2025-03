Youtube, Instagram și Tik Tok sunt principalele surse de informare ale tinerilor, dar despre viața sexuală află informații de la rude și prieteni, potrivit unui studiu realizat Fundația Friends for Friends și Reveal Marketing Research.

10% dintre băieți și 6% dintre fete folosesc pornografia ca model de educație sexuală

Cercetarea a analizat cinci forme de abuz: emoțional, fizic, sexual, financiar și în mediul digital

39% dintre tineri declară că părinții lor sunt de acord cu relațiile romantice, dar vor să știe cât mai multe detalii

45% dintre respondenți au estimat că s-au întâlnit cu abuzul emoțional în relațiile de cuplu, din postură de victimă, agresor sau martor

1 din 10 adolescenți și tineri nu are nicio persoană apropiată, adultă sau de vârsta lor, cu care să poată discuta despre relații romantice și sexualitate, potrivit datelor studiului "In a relationship - Iubirea și abuzul la Gen Z & Alpha” realizat de Fundația Friends for Friends și Reveal Marketing Research.

De asemenea, 17% dintre respondenți au o singură persoană de vârsta lor cu care pot vorbi despre relații romantice și sexualitate.

15% dintre tineri declară că au peste trei apropiați de vârsta lor cu care discută, 24% au o persoană adultă cu care să discute, 17% pot vorbi cu mai mult de trei persoane adulte despre relații și sexualitate, iar 15% se simt confortabil să discute cu mai mulți oameni.

Fetele folosesc mai mult decat băieții Instagram și TikTok

Tinerii își iau informațiile despre ce îi interesează de pe internet, deși TV-ul menține un

procentaj mare, de 31%.

Astfel principalele surse de informare sunt YouTube (58% dintre

mențiuni), Instagram (43%), TikTok (43%), Facebook (39%), TV (31%), site-uri românești

(26%), influenceri și creatori de conținut (21%), site-uri din străinatate (16%), Discord (7%) și

radio (7%).

Pe de altă parte, în ceea ce privește educația sexuală, principalele surse de informare sunt familia (51%), prietenii mai experimentați (36%) și școala, la egalitate cu publicațiile sau comunitățile/grupurile online cu 27%.

Adolescenții de 14-15 ani se informează mult mai mult decât celelalte grupe de vârstă în cadrul familiei (61%) și de la școală (43%).

Totodată, 10% dintre băieți și 6% dintre fete spun că folosesc pornografia ca model în educația sexuală.

39% dintre tineri declară că părinții lor sunt de acord cu relațiile romantice, dar vor să știe multe detalii

Cei mai mulți tineri (39%) spun că părinții lor sunt de acord ca aceștia să aibă relații romantice, dar că vor să știe cât mai multe detalii. Situația este mai des întâlnită în cazul celor de 14 – 15 ani (46%) și 16 – 19 ani (42%), care scade odată cu creșterea copilului (31% în rândul celor cu vârste cuprinse între 20 – 25 ani).

Părinții băieților par să fie mai interesați de detalii și mai disponibili decât părinții fetelor când vine vorba despre relațiile de cuplu ale copiilor lor - 44% la băieți versus 34% la fete.

Fetele mai expuse ca victime, martori sau agresori

Cercetarea „In a relationship - Iubirea și abuzul la Gen Z & Alpha” a luat în considerare cele

cinci forme de abuz: emoțional, fizic, sexual, financiar și în mediul digital.

Atunci când sunt întrebați dacă au experimentat ca victimă, agresor sau martor cele cinci forme de abuz studiate, cu definițiile fiecăreia la îndemână, respondenții au raportat cifre destul de mici, per total.

Atunci când au fost întrebați despre comportamente specifice, fără a se specifica apartenența acelui comportament la o anumită formă de abuz, numărul raportărilor a crescut

considerabil.

La trei din cele cinci forme de abuz studiate, fetele estimează în număr mult mai mare decât

băieții că au fost expuse ca victime, martori sau agresori.

De asemenea, 45% dintre respondenți au estimat că s-au întâlnit cu abuzul emoțional în relațiile de cuplu, din postură de victimă, agresor sau martor. Fetele au raportat o medie de 52%, versus 38% în cazul băieților.



La abuzul fizic, unde media este de 20%, fetele înregistrează o medie de 24%, versus 16% în cazul băieților, iar la abuzul sexual, unde media este de 10%, fetele depășesc băieții cu 12% vs 7%.

Nu există diferențe mari între fete și băieți în cazul abuzului în mediul digital, indicat de 28% dintre respondenți și al abuzului financiar, indicat de 12% dintre respondenți.

"Din analiza datelor reiese clar o discrepanță mare între fete și băieți la nivelul eșantionului, fetele fiind mai capabile să identifice situațiile abuzive, per total, și mai dispuse să-și asume responsabilitatea, inclusiv pentru rolul de agresor («am făcut eu»). Acest lucru nu înseamnă că ele sunt mai agresive decât băieții, în general, ci că vocabularul emoțional al fetelor este mai extins și mai specific decât cel al băieților, sporindu-le capacitatea de a identifica abuzurile",

a declarat psiholog Silvia Ciubotaru (Guță), coordonatoarea proiectului In a relationship, dezvoltat de Fundația Friends for Friends.

Ea a mai explicat că rezultatele indică faptul că fetele sunt educate și condiționate social să dea mai multă atenție vieții emoționale și romantice decât băieții.

"Dar și băieții au o nevoie de psihoeducație la fel de mare ca fetele. Societatea noastră este datoare să creeze contextele prin care tinerele generații să primească informațiile de care au nevoie pentru a-și naviga, în siguranță, relațiile romantice. Fără introducerea acestor noțiuni de psihoeducație pentru prevenția abuzurilor relaționale în educația de masă, fenomenul violenței domestice va continua să facă victime”, a mai afirmat Silvia Ciubotaru (Guță).