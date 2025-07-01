100 de învățători din Galați participă la un program inovator care le oferă acces la tehnologii educaționale moderne și instrumente practice, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor de înțelegere a textului citit și gândirea critică a elevilor.

Programul, desfășurat între 4 octombrie 2025 și 30 august 2026, cu sprijinul OMV Petrom, le va oferi învățătorilor șansa de a-i susține pe cei 2.000 de elevi din clasele lor să înțeleagă în profunzime ce citesc, să utilizeze și reflecteze asupra textelor pentru a avea o gândire independentă și a-și îmbogăți cunoștințele.

Învățătorii beneficiază de licențe care le oferă acces gratuit la platforma Generația Smart, unde găsesc metode interactive de predare-învățare și evaluare validate de experți, proiecte didactice și instrumente aliniate cu programa școlară. Platforma oferă teste gratuite, prin care pot fi evaluate atât cunoștințele copiilor, cât și modul în care aplică învățarea în situații reale – un pas important pentru dezvoltarea gândirii critice. Astfel, învățătorii pot urmări progresul elevilor la vocabular, fluența în citire și reflecția după lectură. Cadrele didactice care folosesc platforma primesc și adeverințe individuale de participare.

Dintre cei 100 de învățători care vor face parte din program, 50 beneficiază de un curs practic livrat de profesori experți în educație, axat pe metode didactice inovatoare și primesc mentorat individual pentru a adapta ceea ce învață la nevoile reale ale elevilor lor.

În vara anului 2026 vor fi organizate ateliere de literație, sub forma unor tabere de câte o săptămână. În perioada iulie–august, 50 de copii care au cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar vor fi selectați de către învățătorii și echipa proiectului și vor învăța prin joc, lectură și scriere, într-un cadru interactiv. În paralel, învățătorii vor beneficia de kituri educaționale și de sprijin din partea mentorilor de literație, pentru a putea adapta aceste experiențe la nevoile reale ale elevilor.

„Mentorii care însoțesc profesorii în învățare sunt practicieni care au validat la clasă bunele practici în ceea ce privește alfabetizarea funcțională. Rezultatele pe care le-au obținut cu elevii proprii sunt dovada faptului că schimbările propuse în predare-învățare și evaluare nu lasă în urmă niciun elev”, spune Daniela Stoicescu, președinta Asociației InfinitEdu.

Participarea la atelierele de vară le oferă copiilor șansa de a progresa vizibil în zona literației și a abilităților de gândire autonomă. Activitățile sunt gândite astfel încât să îi ajute să își dezvolte vocabularul, să își îmbunătățească fluența în citire și să își crească abilitatea de a înțelege textul și de a reflecta după lectură. În același timp, copiii sunt încurajați să își dezvolte interesul pentru discuții și întrebări, să extragă informațiile relevante și să creeze conexiuni între diferite informații. Toate aceste obiective urmăresc nu doar progresul imediat, ci și formarea unor competențe de bază, care să le sprijine evoluția școlară pe termen lung.

„Dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și autonomie în învățare este motorul care poate transforma rezultatele școlare și succesul profesional al copiilor. Prin ceea ce facem la Generația Smart, arătăm că atunci când profesori, instituții și mediul privat își unesc eforturile, pot prinde contur inițiative sustenabile, care dau copiilor șansa să își construiască o rutină de gândire vizibilă, cu impact real asupra viitorului lor. Le mulțumim partenerilor noștri InfinitEdu și OMV Petrom pentru încrederea și sprijinul care fac posibil acest demers”, spune Andreea Nistor, directoare de dezvoltare Digital Nation.

Începând cu toamna anului 2025, Generația Smart include și un modul de numerație (matematică), disponibil pentru învățătorii din Galați, care va completa traseul educațional cu noi resurse practice.

Programul beneficiază de sprijin din partea OMV Petrom, cel mai mare producător de energie din Europa de Sud-Est. Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 - 2024, OMV Petrom a alocat circa 190 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.