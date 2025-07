Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat joi, într-un mesaj către sindicaliști și ”oameni ai educației”, că măsurile luate recent sunt ”necesare”, pentru a putea fi protejate din toamnă salariile și bursele.

Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 ”sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile și bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul!”, a precizat într-un comunicat David, reacție la criticile din sistemul de educație la adresa reformelor propuse în cadrul primului pachet al Guvernului Bolojan.

Ministrul a spus că e ”incorect” să se creadă că nu îi este greu că trebuie să aplice măsurile de austeritate și că nu înțelege disconfortul creat:

”Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor și salariile și se respectă principiile raționalității (să nu ieșim din reperele europene) și decenței (cât își permite acum, sustenabil, țara)”.

El a reiterat faptul că, după ce va fi depășită această criză - multe măsuri fiind temporare -, ”vom putea regândi lucrurile și pentru dezvoltare”.

David spune că și-ar fi dorit „foarte mult” să fi fost ministrul Educației și Cercetării într-o perioadă în care să poată construi, fără să fie nevoit să se gândească în fiecare zi la soluții de restructurare.

”Știu că ați auzit o mulțime de miniștri care au justificat rămânerea în funcții în numele unei responsabilități neclare sau care au plecat cu justificări convenabile pentru a evita presiunea problemelor. Sunt sigur că niciunul dintre ei nu și-ar dori să conducă acum ministerul. Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice și anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat”, a afirmat David.

El a adăugat că, dacă demisia sa ar fi rezolvat situația financiară din Educație-Cercetare și a țării, ar fi anunțat-o demult.

”Grija mea acum - și obligația ca membru al Guvernului - este să ne salvăm din toamnă sistemul și prin asta, alături de reformele din celelalte domenii/sisteme, și țara. Vă invit să facem asta împreună, urmând ca apoi să lucrăm - tot împreună - pentru dezvoltare”, a mai spus Daniel David.