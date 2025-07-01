Oradea a câștigat titlul ”Capitala Tineretului din România” pentru anul 2027 prin conceptul „Oradea O’Clock – E timpul tinerilor”.

Oradea a fost anunțată câștigătoare în cadrul ediției a X-a a Summitului Tinerilor, după două runde de evaluare, fiind unul dintre cele trei orașe finaliste, alături de Bistrița și Deva.

Oradea va succeda Alba Iulia, care va prelua titlul ”Capitala Tineretului din România” în anul 2026.

„Oradea O’Clock – E timpul tinerilor” propune un oraș în care tinerii dau ritmul, asemenea mecanismului unui ceas care funcționează doar atunci când toate piesele sunt conectate și sincronizate.

Simbolul ceasului public devine metafora unui oraș care își măsoară progresul prin vocea, energia și contribuția tinerilor, potrivit unui comunicat de presă.

Fiecare „oră” din cadranul programului corespunde unei nevoi identificate împreună cu tinerii – de la participare civică și acces la spații, la sănătate mintală, competențe pentru carieră, voluntariat și incluziune socială.

"Felicit Oradea pentru câștigarea ediției 2027 a titlului Capitala Tineretului din România. Această reușită arată că, oferind tinerilor încredere, resurse și spațiu real de decizie, ideile curajoase devin politici publice cu efecte măsurabile. În 2027, prioritatea noastră este ca starea de bine, perspectivele și capacitatea de acțiune a tinerilor să se traducă în rezultate vizibile în cartiere și într-o moștenire durabilă pentru comunitate.” a declarat András Farkas, coordonator proces de selecție al programului „Capitala Tineretului din România”.

Oradea va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română, va găzdui Summitul Tinerilor 2027 și va beneficia de sprijin în atragerea de noi resurse, crearea de parteneriate și oportunități de creștere.

De asemenea, va avea acces la expertiză și mentorat din partea guvernanței programului și a foștilor deținători ai titlului.

”Ceea ce ne-a mânat în toată această experiență a fost și sloganul care a circulat pe rețelele sociale - „Vreau o țară ca Oradea”, dar acolo nu se făcea referire la tineri, în mod special, ci la infrastructură. Iar noi vrem să schimbăm acest lucru și să arătăm oamenilor că Oradea are tineri frumoși, are experiențe. Vrem să-i ajutăm să rămână acasă, să găsească un loc plăcut, care le ascultă vocea și îi face să devină cea mai bună variantă a lor", a declarat Bogdan Avram, manager de proiect – "Oradea, Capitala Tineretului din România 2027".