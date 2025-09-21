Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită, 24% cred că direcția este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, arată un sondaj CURS dat publicității duminică.

Fostul candidat prorus la prezidențiale Călin Georgescu este la 40% încredere, liderul partidului de extremă dreapta AUE George Simion la 38%, iar președintele Nicușor Dan la 34%, urmați de premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cu câte 26%.

Un alt sondaj publicat sâmbătă de Avangarde arată că aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund.

În iunie, 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27% și trendul s-a păstrat descrescător pentru august (23%) și septembrie (21%).

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au avut "un impact foarte mare” asupra a 52% dintre respondenții CURS și "un impact mare” asupra a 31%.

Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au putut aprecia.