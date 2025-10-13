Aproape unu din trei copii din țările și teritoriile din Europa și Asia Centrală pentru care există date disponibile este supus disciplinării fizice acasă, iar până la doi din trei se confruntă cu agresiuni psihologice.

Agresiunile psihologice sunt cele mai comune forme de violență împotriva copiilor, potrivit unui nou raport publicat luni de UNICEF și prezentat la București în cadrul Conferinței ministeriale regionale privind eliminarea violenței împotriva copiilor.

Raportul Unde trăim și învățăm: violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală relevă că pedepsele fizice, inclusiv palme, ciupiri sau bătăi, afectează peste 30% dintre copiii din regiune.

În același timp, agresiunea psihologică, inclusiv amenințările, umilirea și abuzul verbal, afectează până la 69% dintre copiii din 15 țări și teritorii din regiune pentru care există date disponibile.

"Violența afectează prea multe copilării în Europa și Asia Centrală, adesea din partea persoanelor care ar trebui să protejeze și să îngrijească copiii”, a declarat Regina De Dominicis, directoarea regională UNICEF pentru Europa și Asia Centrală.

"Deși interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale în toate contextele este un pas esențial, guvernele trebuie să meargă mai departe și să investească în sprijinul parental, în sisteme solide de protecție și în servicii de primă linie care să prevină violența și să intervină atunci când aceasta are loc.”

Datele arată că peste 90% dintre părinți consideră că pedepsele fizice și agresiunea psihologică sunt nenecesare, dar mulți dintre ei continuă să le folosească, adesea pentru că nu sunt pregătiți să-și controleze propriile emoții și nu sunt conștienți de impactul negativ pe termen lung al disciplinării violente asupra dezvoltării și comportamentului copiilor lor.

Copiii supuși violenței fizice sau psihologice sunt mai predispuși să dezvolte probleme de sănătate mintală, să aibă dificultăți la școală și să adopte un comportament agresiv. Aceste efecte pot persista până la vârsta adultă, crescând probabilitatea apariției viitoare a violenței în cadrul familiilor și comunităților și alimentând un ciclu intergenerațional de abuzuri care ar putea fi prevenit.

Deși 38 din cele 55 de țări și teritorii din regiune au interzis acum pedepsele corporale în toate contextele – inclusiv acasă –, legislația trebuie să fie însoțită de sprijin concret pentru părinți și îngrijitori, inclusiv programe de parenting și servicii de sprijin familial.

Raportul analizează, de asemenea, prevalența violenței sexuale și a violenței împotriva copiilor în școli:

Între 1 și 14% dintre femeile din 19 țări ale UE declară că au fost victime ale violenței sexuale înainte de vârsta de 15 ani, însă numărul real este probabil mult mai mare. În medie, 11% dintre copiii din regiune declară că sunt victime ale bullying-ului la școală, 15% declară că sunt victime ale cyberbullying-ului, iar 10% au fost implicați în bătăi fizice.

Costul global al violenței împotriva copiilor este estimat la 7 trilioane de dolari americani pe an – aproximativ 8% din PIB-ul global.

Modele promițătoare, precum modelul Barnahus, care oferă sprijin multidisciplinar adaptat copiilor supraviețuitori ai violenței, demonstrează modul în care serviciile coordonate pot ajuta copiii să depășească violența în timp ce se adresează justiției.

Recomandările UNICEF

Pentru a accelera progresul, UNICEF prezintă șase recomandări într-un nou document de politică publicat astăzi:

- Interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale în toate contextele.

- Investiții în programe de parenting și servicii de sprijin familial care promovează disciplinarea pozitivă.

- Extinderea accesului la servicii sociale și de justiție adaptate copiilor.

- Extinderea unor medii de învățare sigure și incluzive, ferite de violența colegilor și a profesorilor.

- Prioritizarea colectării și monitorizării datelor pentru a urmări violența și a măsura progresul.

- Asigurarea că niciun copil, inclusiv cei cu dizabilități, cei migranți sau cei aflați în îngrijire, nu este lăsat în urmă.

Eliminarea violenței împotriva copiilor este o obligație legală în temeiul Convenției privind drepturile copilului și un angajament global în temeiul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Cu toate acestea, regiunea nu este pe parcursul către atingerea acestui obiectiv.

Conferință ministerială regională privind eliminarea violenței împotriva copiilor

Reprezentanți la nivel înalt – printre care miniștri, factori de decizie importanți, profesioniști și copii – din întreaga Uniune Europeană și din regiunea Europei și Asiei Centrale s-au reunit astăzi la București pentru o conferință ministerială regională de două zile dedicată combaterii violenței împotriva copiilor.

Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, în parteneriat cu UNICEF și cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.

Evenimentul are ca scop să consolideze eforturile regionale de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva copiilor și să evidențieze progresele concrete și practicile cu rezultate încurajatoare în prevenire, intervenția timpurie în cazul apariției semnelor de suferință sau vătămare, reformele cu privire la justiție și la îngrijirea alternativă ce vizează sprijinirea copiilor și a familiilor în cadrul serviciilor de îngrijire comunitară, precum și investițiile în forța de muncă necesară pentru obținerea și menținerea rezultatelor.

Delegațiile țărilor participante vor prezenta angajamentele naționale, progresele înregistrate de la prima Conferință ministerială globală privind eliminarea violenței împotriva copiilor, desfășurată la Bogota în 2024, precum și angajamentele noi sau reactualizate, aliniate la Convenția cu privire la drepturile copilului și la obiectivele de dezvoltare durabilă.

În cadrul conferinței, un grup de copii din România va prezenta rezultatele unei consultări regionale organizate la începutul lunii octombrie cu alți copii din statele membre ale UE și din alte țări din Europa și Asia Centrală, împărtășind punctele lor de vedere, opiniile și recomandările privind prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor.În a doua zi, discuțiile se vor concentra pe promovarea colaborării și a schimbului de experiență între țări, parteneri internaționali, experți și persoane care au trăit experiențe de violență.

"Protejarea copiilor împotriva violenței nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală. Recent, am depus o propunere legislativă care pedepsește căsătoriile forțate – un pas necesar pentru a proteja fetele și pentru a transmite un mesaj clar: libertatea nu se negociază. România își reînnoiește angajamentul de a apăra fiecare copil și de a învăța permanent din experiențele și practicile bune ale partenerilor noștri regionali. În fața amenințărilor vechi și noi, trebuie să rămânem uniți și hotărâți pentru un viitor mai sigur și mai demn pentru fiecare copil”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România.

Manole a reamintit că este etnic rom și a criticat faptul că multe fete din această etnie sunt căsătorite de la 10, 11, 12 sau 13 ani. "Uneori schimbările pot aduce durere", dar trebuie făcute, a spus ministrul Muncii, povestind că i se reproșează de către etnici romi conservatori că acționează împotriva lor.

"Există încă multe comunități conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă - și nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătate și pentru viața acestor copii. Și ce putem face atunci când acest gen de lucruri nu se corectează de la sine, fie pentru că este o lipsă de educație, fie că este blocaj într-o cutumă veche și evident neactuală? Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulți parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violență, abuz împotriva unor copii. A fost și este foarte dureros pentru mine ca rrom să simt că este necesar să facem asta'',

a spus ministrul.



"A pune capăt violenței împotriva copiilor este posibil și are sens din punct de vedere economic. Violența poate fi prevenită dacă acționăm colectiv și diferit, cu o abordare de ansamblu la nivel guvernamental și social”, a declarat dr. Najat Maalla M’jid, reprezentanta specială a Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.

