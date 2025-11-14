PulseZ Youth Festival 2025, Youth Newsroom: Cea mai mare redacție de știri din Europa PulseZ Newsroom realizată de tineri, despre tineri dă putere noii generații de creatori de conținut.

În perioada 4–6 noiembrie 2025, PulseZ Youth Festival a transformat Bruxelles-ul în cea mai mare redacție de știri pentru tineri din Europa. Peste 100 de tineri din întreaga Europă s-au reunit pentru a colabora cu jurnaliști, creatori de conținut și factori de decizie, au creat povești relevante, au combătut dezinformarea și au contribuit la definirea narațiunii europene a viitorului.

PulseZ Youth Festival a celebrat puterea vocii tinere și a storytelling-ului civic, reunind jurnaliști aspiranți, influenceri și inovatori sociali pentru a explora procesul de creare de conținut. Prin podcasturi, articole, reel-uri și materiale editoriale, participanții au învățat cum să își transforme ideile în mesaje puternice care inspiră schimbare, promovează dialogul și întăresc participarea democratică.

Evenimentul a fost deschis oficial cu discursuri susținute de Salvatore Nigro, CEO JA Europe, Glenn Micallef, Comisar pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Comisia Europeană, și Hervé Huot-Marchand, Șef al Secțiunii pentru Tineret, Alfabetizare și Dezvoltarea Competențelor (YLS) în cadrul Sectorului Educație, UNESCO.

Sesiunea „Empowering Youth Voices on Work, Innovation and Europe’s Future” a reunit voci importante:

- Riccardo Barberis, Președinte Regional Northern Europe & France, ManpowerGroup

- Laurence Morvan, Chief of Staff al CEO-ului Accenture EMEA / Președinte al Consiliului Director JA Europe

- Andreea Calbeaza, Senior Manager, Afaceri Guvernamentale, Microsoft

- Paola Zamboni, Young European Ambassador, ECAS

- Marijn Duijvestein, Policy Officer, DG Connect, Unit I3 – Audiovisual Industry & Media Support Programme, Comisia Europeană.

Discuția a fost moderată de Irina Ilieva, Director Marketing, Comunicare și Politici, JA Europe.

Momentul central al festivalului — Youth Newsroom — a transformat Bruxelles-ul într-un hub media efervescent, unde participanții au transmis live, au realizat reel-uri și au co-redactat articole în colaborare cu jurnaliști și creatori profesioniști.

Prima zi s-a încheiat cu JAvos, o scenă dedicată tinerilor delegați care au dezbătut și co-creat idei pentru viitorul Europei alături de factorii de decizie.

Mulțumirile se îndreaptă către speakerii:

- Maria Walsh, europarlamentar (Irlanda), Parlamentul European

- Michalis Hadjipantela, europarlamentar (Cipru), Parlamentul European

- Jüri Ratas, europarlamentar (Estonia), Parlamentul European

- Philipp Schulmeister, Director pentru Outreach (DG COMM), Parlamentul European

- Chiara Riondino – Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Comisia Europeană

- Patricia Perez-Gomez Delaunay – Head of Unit, Quality Jobs, Working Conditions and Social Dialogue (Spain, Malta), DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Comisia Europeană

- Silvan Vifian (Elveția) – Președinte, JA Alumni Europe

- Adelina Lambreva (Bulgaria) – stagiar Blue Book, Comisia Europeană

- Petra Massaro (Italia) – Expert, EPIS Thinktank

- Klara Jovanov (Croația) – creator de conținut și realizator de podcast.

Seara de 5 noiembrie s-a încheiat cu o Gală de Premiere, celebrând excelența, creativitatea și impactul în rețeaua JA.

În spiritul PulseZ, tinerii jurnaliști și creatori au condus interviuri pe scenă și au surprins reacții live ale premianților, transformând evenimentul într-un dialog între generații.

Seara a inclus premiile FERD’s List, care onorează șapte absolvenți JA remarcabili ale căror parcursuri antreprenoriale reflectă scop și perseverență; UPS Teacher of the Year Award 2025, prezentat de Chelsea Allison, VP Resurse Umane UPS EMEA, acordat Nataliei Rybak (Ucraina) pentru leadershipul ei inspirațional în educație; și TJ Bata Quality Award 2025, oferit JA Portugalia pentru excelență în inovație, design și responsabilitate socială. Juriul premiului a inclus reprezentanți ai: Bata Shoe Foundation — Elvira Eilert Pignal, Trustee; Riccardo Barberis, membru al Consiliului JA Europe și Președinte Northern Europe, ManpowerGroup; Siobhan McDonagh, membru al Consiliului JA Europe și Head of Group People & Culture, UniCredit.

Festivalul s-a încheiat cu două ateliere create de tineri pentru tineri, oferind participanților instrumente pentru a identifica dezinformarea și a produce conținut credibil și cu impact pentru a forma o nouă generație de cetățeni digitali informați. Un grup de Tineri Ambasadori Europeni a condus „Disinfo Detectives” – un joc-simulare pentru democrație digitală. În același timp, la Comitetul Economic și Social European, doamna Nicoletta Merlo, Președinta Grupului de Tineret al CESE, i-a întâmpinat pe participanții PulseZ, care au animat spațiul în sesiunile „Facts Instead of Fake News” și „Make a Reel that Matters”, conduse de Max Hillenberg de la Salon5 și influencerii europeni Klaudia Woźniak și Chiara Gerngrosz.

Toate producțiile, articolele și conținutul creativ realizate în cadrul PulseZ Youth Festival vor fi disponibile pe platforma PulseZ și pe canalele sale de social media, invitând publicul să descopere Europa prin ochii, vocile și creativitatea tinerilor.

PulseZ Youth Festival este organizat ca parte a proiectului PulseZ finanțat de UE, coordonat de JA Europe împreună cu un consorțiu format din: Matrix Internet, Ciaopeople, Europejskie Media SP. (EMS), ADB-Euractiv Romania, YMCA Europe, European Dialogue, European Youth Press.JA Europe transmite mulțumiri speciale către ManpowerGroup, Delta Air Lines, Bata, FERD și UPS pentru sprijinul și inspirația continuă, care fac posibile aceste realizări și celebrarea lor.