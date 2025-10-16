Pe 16 octombrie, de Ziua Mondială a Pâinii, ne amintim de importanța pâinii și de sufletul pe care-l pun pe masă cei care o frământă. Luissa Maino a lăsat Italia pentru România, unde îmbină pasiunea cu cercetarea științifică.

Cum discuția cu Luissa Maino a stârnit interesul cititorilor la momentul publicării, ne-am gândit că Ziua Mondială a Pâinii e un bun prilej pentru a ne reaminti povestea unei tinere care a avut curajul "să-și asculte inima".