Mai întâi Bangladesh. Apoi Indonezia. Și acum, Nepal.

Națiunea himalayană este cea mai recentă din regiune zguduită de proteste stradale violente antiguvernamentale, declanșate în mare parte de tineri. Manifestanții au ieșit în stradă după ce Kathmandu a interzis zeci de servicii de socializare, inclusiv Facebook, X și YouTube, pentru nerespectarea termenului limită de înregistrare impus de guvern.

Autoritățile au anulat, între timp, interdicția, dar răul a fost deja făcut: cu aproximativ 19 persoane moarte și sute rănite în urma demonstrațiilor, presa locală a relatat că prim-ministrul a demisionat, scrie Bloomberg.

Mișcările de protest pot fi declanșate de o scânteie, dar adesea scot la iveală rezerve uriașe de combustibil. În cazul Nepalului, nemulțumirile au crescut, incluzând corupția și lipsa oportunităților economice.

Demonstrațiile din Nepal au loc la doar câteva zile după ce protestatarii au ieșit pe străzile din Indonezia. Ceea ce declanșat protestul a fost o indemnizație de 3.000 de dolari pentru locuințe acordate parlamentarilor, dar tulburările au explodat în cele din urmă într-o mișcare mai amplă împotriva corupției și impunității în rândul clasei conducătoare din Indonezia.



Asta după ce anul trecut tinerii protestatari s-au adunat în tot Bangladeshul, culminând cu înlăturarea liderului Sheikh Hasina, aflat de mult timp la putere.

Există oare o mișcare regională?

În toate cele trei țări, cei aflați în prima linie erau tineri, frustrați economic și indignați de corupție și de privilegiile elitei. În Nepal, aceștia au devenit cunoscuți sub numele de „protestele Generației Z”, alimentate parțial de frustrarea față de așa-numiții „Nepo Kids” care își etalează averea în fruntea unei societăți în care venitul anual mediu este de aproximativ 1.400 de dolari.

Nepalul nu este străin de revoltele violente, suferind o insurecție maoistă, care a lăsat peste 17.000 de morți și a dus la abolirea monarhiei în 2008.

Nu este încă clar dacă demisia guvernului și plecarea prim-ministrului vor fi suficiente pentru a calma demonstranții.

Ceea ce este sigur este că tinerii din anumite părți ale Asiei sunt furioși și cer schimbare.