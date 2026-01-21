Cercetători ai Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunță publicarea unui studiu internațional care evaluează utilizarea roboților sociali ca instrument de sprijin în psihoterapia copiilor cu tulburări din spectrul autist (ASD).

Potrivit unui comunicat al UBB, articolul a apărut la finalul lunii decembrie 2025 în Science Robotics și se înscrie în direcția de integrare a tehnologiei în sănătate promovată prin programul UBBMed.

Studiul descrie două trialuri (studii) clinice randomizate, cu implementări diferite ale terapiei asistate de robot. Conform rezumatului indexat în PubMed și relatărilor media despre lucrare, primul trial (eficacitate) a inclus 69 de copii (vârsta medie 4,4 ani) și 12 ședințe bi-bilunare desfășurate în clinică, iar al doilea (eficiență în condiții reale) a inclus 63 de copii (vârsta medie 5,9 ani) și cinci ședințe folosind o configurație portabilă, potrivită pentru școală sau acasă.

Autorii raportează că, în ambele trialuri, intervențiile asistate de robot au avut rezultate echivalente cu terapia convențională pentru anumite ținte ale intervenției, iar în setarea clinică a fost observată o creștere semnificativă a angajamentului copiilor în ședințe atunci când a fost folosit robotul. Cercetarea a vizat în special abilități considerate fundamentale în intervențiile timpurii, precum atenția comună, imitația și alternanța.

În comunicatul UBB, rectorul Daniel David subliniază că tehnologia nu ar înlocui psihoterapeutul, ci ar putea deveni un instrument care să ajute la menținerea implicării copilului pe durata unor intervenții intensive și de lungă durată. Conf. univ. dr. Cristina Costescu evidențiază faptul că demersul a inclus atât o componentă de eficacitate în condiții controlate, cât și una exploratorie în practică, în centre clinice-educaționale.

Potrivit Science Media Centre/Scimex, proiectul a fost susținut printr-un grant al Comisiei Europene (FP7), iar terapia asistată de robot din studiu a fost supervizată de un terapeut uman și a fost concepută în consultare cu părinți, cadre didactice și copii.

Autorii și sursele care au relatat despre studiu precizează că, deși rezultatele sunt încurajatoare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica aplicabilitatea pe termen lung și în contexte cât mai diverse, inclusiv prin extinderea componentei aplicative și evaluări „în condiții ecologice” cât mai apropiate de practica de zi cu zi.