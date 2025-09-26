Pentru al treilea an la rând, mai mulți oameni aleg să se stabilească în România decât să plece. Între 2022 și 2024, imigrația a adus aproape 200 de mii de locuitori în plus.

România își schimbă treptat profilul migrațional și trece din categoria țărilor sursă de emigrație către cea de destinație pentru imigranți. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că, în 2024, pentru al treilea an consecutiv, numărul celor care au venit să locuiască în țară pe termen lung a fost mai mare decât al celor care au plecat.



Soldul migrator pozitiv a fost de peste 97 de mii persoane în 2022, peste 66 de mii în 2023 și peste 36 de mii în 2024, potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert. În total, România a câștigat aproape 200 de mii de locuitori în ultimii trei ani.



Cei care se stabilesc în România nu sunt exclusiv cetățeni străini. În 2023, două treimi dintre imigranți (217.500 din totalul de 324 de mii) au fost români care s-au întors acasă.



Dintre imigranții străini, cei mai mulți au venit din Nepal (peste 18 mii), Sri Lanka (peste 14 mii), Turcia (aproape 9.500), India (aproape 8 mii), Republica Moldova (aproape 6 mii) și Bangladesh (aproape 5 mii).



În ceea ce privește emigrația, în 2023 au fost înregistrați 239 de mii de plecări din România, însă doar 63% dintre emigranți erau cetățeni români (150 de mii). Restul au fost cetățeni nepalezi, turci, srilankezi, moldoveni sau indieni.



Specialiștii atrag atenția că aceste schimbări marchează o transformare importantă: România nu mai este doar o țară care „exportă” forță de muncă, ci și una care atrage locuitori din alte state, pe fondul creșterii economice și al nevoilor de pe piața muncii.