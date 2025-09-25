România este campioană la orașe blocate de trafic în Europa Centrală și de Est. Timișoara și București ocupă primele două locuri în Friendly City Index, studiu ce stă la baza unei dezbateri organizate de Street Delivery.

Street Delivery organizează sâmbătă, 27 septembrie, în București, sub tema „Sub semnul întrebării”, o dezbatere despre mobilitate urbană și soluții pentru un oraș mai prietenos cu pietonii. Evenimentul are loc pe strada Arthur Verona, care devine pietonală, în cadrul manifestului urban ajuns la ediția a 20-a.



La discuție vor participa George Tuță (Primarul Sectorului 1), Maria Duda (arhitectă, expertă în spațiul public), Andrei Mitrea (membru în echipa Planului Urbanistic General București) și Mihai Iacovici (șeful Biroului de Mobilitate Urbană din Primăria Municipiului București) Dezbaterea va fi moderată de Matei Bogoescu.



Punctul de pornire este Friendly City Index, un studiu realizat de Bolt care compară orașele din Europa Centrală și de Est din perspectiva locuitorilor. Datele arată că nouă dintre primele zece orașe cele mai afectate de trafic se află în România. Timișoara conduce clasamentul, cu 75% dintre locuitori, care declară că petrec peste două ore săptămânal în trafic, urmată de București, cu 74,4%.



Studiul mai semnalează lipsa spațiilor verzi și accesibilitatea redusă a transportului în comun, aspecte ce afectează calitatea vieții urbane. Organizatorii subliniază că scopul dezbaterii este identificarea de soluții care să redea străzile oamenilor și să faciliteze deplasările prin transport public, biciclete sau servicii de ride-hailing (când comanzi o mașină cu șofer printr-o aplicație).



Street Delivery are loc între 26 și 28 septembrie, astfel transformă strada Arthur Verona într-un spațiu pietonal și aduce în atenția publicului întrebări despre viitorul orașelor și rolul comunităților urbane.